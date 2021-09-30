國民黨控雙十視覺國旗消失 網友笑：連民國都不敢寫

鄭運鵬貼出自己收到的國慶大典邀請卡。（翻攝鄭運鵬臉書）

2021/09/30 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕雙十國慶大典在即，國慶籌備委員會日前公布國慶主視覺，遭中國國民黨批評讓國號、國旗被消失，更控蔡英文政府「腰斬」歷史；立委鄭運鵬今日收到國慶大典邀請卡，並談此事，表示國慶大典是立法院主辦，國民黨指責總統府「是很無知的指控」。其他網友則感嘆，國民黨連民國都不敢寫，還談什麼國旗。

國民黨日前批評國慶主視覺「金陽雙十」設計，控國慶籌備委員會文字說明公然竄改中華民國歷史，又稱民進黨執政下的國慶設計再度讓國號、國旗被消失，雖慶祝中華民國國慶，卻又掛上「Taiwan National Day」，中文不見任何國號字樣，引發討論。

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鄭運鵬今日透過臉書曬出邀請卡，嘆「沒幾個人記得，國慶大典是立法院主辦，總統只是客人」；針對國民黨相關發言發表看法，他評論，國民黨指責總統府「是很無知的指控」。將信封與邀請卡平攤，鄭運鵬也邀請網友來找找，「看裡面有幾個『中華民國』？幾個『國旗』？」

此文引起熱烈迴響，有網友回覆犀利，酸爆國民黨主席朱立倫，「我算數不太好算不出來有幾個，但應該比朱主席的回信多吧我想」，有網友貼心附上朱立倫回應中國領導人習近平賀電全文表示「這裡一個都沒有喔」，其他網友表示，「連民國都不敢寫的人講個屁國旗」、「有某黨民國不敢寫」。

其他網友則笑稱，「葉元之在節目上一直在那邊講主視覺就沒有國旗沒有國旗沒有國旗！」、「KMT是戀字癖與戀物癖吧？！」、「國民黨很需要中華民國姓名貼紙吧」、「中華美學就是要滿滿國旗跟中華民國排滿啦，你不懂」。

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