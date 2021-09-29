分析自民黨總裁選舉 林俊憲：中國已成日本政壇票房毒藥

日本前外相岸田文雄成為新任自民黨總裁。（美聯社）

2021/09/29 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本自民黨總裁選舉今天下午投開票，經過兩輪投票後，由前外相岸田文雄勝出。對此，民進黨立委林俊憲分析，日本歷經中國客之亂、武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），對中國的反感已經達到最高點，對中方產生強硬態度的候選人也更容易獲得選民青睞。

林俊憲在臉書表示，「觀察自民黨總裁選舉，中國已成日本政壇的票房毒藥。」他指出，這次的四位候選人中，曾擔任前防衛大臣的河野太郎議員原先被認為實力最堅強，有機會在第一輪就贏過岸田以及上週才與蔡總統對談的高市早苗，第二輪也有很大機會勝出。

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不過投票結果卻跌破眾人眼鏡，第一輪投票河野以1票之差落後岸田，而獲得安倍前首相力挺的高市則獲得比河野還多的議員票，加上岸田與高市在投票前宣布兩人結盟，無論誰進入第二輪都會支持對方，最終岸田以87票的大差距取得勝利。

林俊憲說，許多人認為，河野落敗與他選前被爆出家族企業與中國的連結有關。也點出這次選舉一個值得觀察的現象：中國與台灣議題在日本選舉的能見度越來越高。日本經歷陸客之亂、武漢肺炎肆虐，對中國的反感度已達最高點，這樣的情緒也反映到政治上，展現對中強硬的候選人更易獲得選民青睞。

林俊憲也提到，岸田擔任首相，預計將維持安倍首相以來一貫的對台親近路線，而台灣剛遞出的CPTPP申請案，協商對象應該也會是即將上台的岸田內閣，岸田先前已表示歡迎台灣加入CPTPP，這是好的開始。

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