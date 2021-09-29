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    高端效力不好？網紅二驗抗體數值暴增 陳子瑜：阿北標準像月亮

    網紅四叉貓打完接種高端疫苗後自費檢驗抗體，數據遭柯文哲暗諷高端效力不好，然而四叉貓2次檢驗的抗體數值暴增25倍，柯文哲只回：「沒事去驗幹嘛？」。對此，陳子瑜（見圖）今日諷刺，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？（圖取自陳子瑜臉書）

    網紅四叉貓打完接種高端疫苗後自費檢驗抗體，數據遭柯文哲暗諷高端效力不好，然而四叉貓2次檢驗的抗體數值暴增25倍，柯文哲只回：「沒事去驗幹嘛？」。對此，陳子瑜（見圖）今日諷刺，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？（圖取自陳子瑜臉書）

    2021/09/29 21:55

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓（劉宇）接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）高端疫苗後自費檢驗抗體，數據遭台北市長柯文哲暗諷高端效力不好，然而四叉貓近日二驗抗體，數值暴增25倍，讓柯文哲瞬間打臉自己。對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜今（29）日諷刺，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？

    陳子瑜今日在臉書發文表示，四叉貓在接種完國產高端疫苗後，實際測試抗體數據，第一次結果偏低時，柯文哲表示「這就是沒臨床試驗的結果」，暗示高端沒有完成三期試驗就施打，效力不好；結果柯文哲話說完沒多久，四叉貓又再度驗一次抗體，這次抗體大增25.6倍，從35.4變成907.5。

    陳子瑜表示，面對一翻兩瞪眼的數字，自己超級愛強調科學的柯文哲，也只好灰頭土臉的說：「沒事去驗幹嘛？」陳子瑜指出，言下之意，顯然是柯文哲在埋怨四叉貓的數據讓他迴力鏢又打到自己了，他也表示，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？

    陳子瑜指出，其實能不能自費驗抗體，現行法規都有規定，按規定走，沒有造成醫療資源過度的負擔，驗抗體也是人民可以行使的權利，只是柯文哲這種喜歡「看一個影就罵一句話」的個性如果不改，這種迴力鏢只會不停往身上招呼就是了。

    陳子瑜最後表示，胡適有句名言，特別適合送給柯文哲：「大膽的假設，小心的求證；認真的做事，嚴肅的做人。」陳子瑜也表示，握有行政權的人，多做事才是真的。

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    網紅四叉貓（劉宇）接種高端疫苗後自費檢驗抗體，數據遭台北市長柯文哲（見圖）暗諷高端效力不好，然而四叉貓2次驗抗體，數值暴增25倍，讓陳子瑜表示，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？。（圖/北市府提供）

    網紅四叉貓（劉宇）接種高端疫苗後自費檢驗抗體，數據遭台北市長柯文哲（見圖）暗諷高端效力不好，然而四叉貓2次驗抗體，數值暴增25倍，讓陳子瑜表示，「阿北標準像月亮，初一十五不一樣」？。（圖/北市府提供）

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