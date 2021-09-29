台灣申請加入CPTPP 蔡英文：政治問題與友好國家一起面對處理

台灣申請加入CPTPP，民進黨主席蔡英文今天於視訊中常會說，確實是有一些政治問題，必須要同心協力，與友好的國家和既有的會員國，一起來面對與處理。（擷取自民進黨視訊中常會影片）

2021/09/29 17:19

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），總統、民進黨主席蔡英文今天於民進黨視訊中常會表示，台灣加入經濟貿易組織，以台灣市場的開放程度和自由化的程度，在經貿開放的議題上與技術問題上，雖然有些問題，但相信可以一一克服；但確實是有一些政治問題，必須要同心協力，與友好的國家和既有的會員國，一起來面對與處理。

民進黨中常會今天邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳以「加入CPTPP：舊挑戰、新變數、新思維」為題進行專案報告。會後由民進黨發言人顏若芳轉述蔡英文會中裁示。

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據轉述，面對中國搶先台灣宣布申請加入CPTPP，李淳在報告中，肯定台灣申請加入CPTPP的前置作業，對未來加入CPTPP的機率則表達樂觀。

他也指出，加入CPTPP時程如何、何時可以成立「入會工作小組」，端看申請國遞交的內容，及與各會員國雙邊談判的共識如何，例如英國在今年2月申請加入，半年內即成立英國入會工作小組。因此，若與各會員國談判越成功，申請速度就會越快，不是誰先申請就會搶先加入。

李淳表示，台灣在申請加入CPTPP中，要與各會員國的雙邊談判，若雙方貿易障礙能夠解決，各會員國對我後續加入就會較沒意見。

有中常委問到，中國對台灣、澳洲等國以政治手段進行貿易打壓，及外界認為，秘魯近來又表達想與中國改善關係，這些政治因素，是否影響台灣與中國雙方加入CPTPP的競逐？

對此，李淳認為，若中國要加入CPTPP，就必須解決政治性問題，也要提出其關稅投資政府採購承諾表，是否符合CPTPP及各國的需求。例如，中國能夠具體承諾對改善會什麼樣的努力，向他國提出更多友善的回應。

李淳也指出，秘魯的地理位置和歷史過程，使得秘魯與日本存在非常大的經濟利益關係，而秘魯位處南美洲，與美國互動較多，日、美也可能影響秘魯在這件事上的決定，不一定會像外界所講，秘魯想要中國改善關係，就會對台灣加入CPTPP不利。

李淳也建議，CTPTT是採共識決，只要任何一個會員國有意見就不會通過，對於台灣來說，目標就是試圖與中國關係較密切的國家，盡量「不發表意見」，表示贊同，台灣加入就會比較順利。

蔡英文聽取報告後表示，李淳教授的解說，讓我們瞭解到，在加入CPTPP的過程中，有哪幾關、有哪些關鍵性的因素必須要去考慮，所以加入CPTPP對台灣的整體經貿來看的話，是非常重要的工程。

蔡英文說，台灣加入經濟貿易組織，以台灣市場的開放程度和自由化的程度，在經貿開放的議題上與技術問題上面，可能雖然有些問題，但相信我們可以一一克服，但確實是有一些政治問題，這個就是必須要同心協力，與友好的國家和既有的會員國，一起來面對跟處理。

蔡英文表示，因此，在整個過程當中，所有的國民對加入CPTPP的支持，還有民意代表與從事政治工作的人，對這整個過程，能夠有通盤的了解，是非常重要的。

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