被唱衰翻轉不了馬祖 李問：實踐政黨競爭就是在守護自由

首任民進黨連江縣黨部主委李問（舉旗者）談起他在離島地區推動政黨良性競爭的心路歷程。圖為李問團隊2020年立委敗選後成立連江縣黨部。（圖取自臉書＿李問）

2021/09/29 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕首任民進黨連江縣黨部主委李問，曾請纓代表民進黨赴馬祖參選2020立委落敗，隨後在當地蹲點深耕，被外界比喻是「知其不可而為之」，難以翻轉深藍的離島戰區。李問昨（28）日也藉著適逢民進黨建黨35週年之際，在對當年克服萬難推動台灣民主化的前人深感佩服與感動之際，談起他在離島地區推動民主政治、實踐政黨良性競爭的心路歷程，「就是在守護自由的成果」。

李問今日在臉書發文表示，在1990年代到2000年初的環境中，民主化重大事件相繼發生，包含首次的政黨輪替，只要聽長輩講解過去二十年來，國家逐漸走向開放的故事，印象都非常深刻。當時還是高中生的他，查閱各國學運時也回顧黨外思潮與民進黨建黨的歷程，摸索中也形塑了價值觀。

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李問指出，台灣和離島的民主運動有不同的發展脈絡，卻在當年以發表公開言論和行動，相互支援。台灣有為自由奮鬥的鬥士，而金門、馬祖，也在台灣解嚴後，歷經五年不斷抗爭，才迎來解除軍管；而中國的八九民運正在各大城市發展之際，卻在北京以六四血腥鎮壓作為結尾。

李問表示，他來自一個所謂本省、外省「混血」的家庭，政治光譜上並非是強烈獨派或統派，而是自由派、反威權派及反共派，民進黨創黨的故事使他追憶許多前輩為了追尋自由獻上一生，也啟發了後人不斷追尋自由的精神，這也是台灣民主化帶給他的感動。

李問繼續說，現在也持續希望全國每一個地方，都能實踐政黨良性競爭、相互監督制衡、政府資訊透明化等理念。畢竟，落實民主政治，就是在守護自由的成果，團隊在台澎金馬守護自由，也希望自由的花朵，在世界上每一個角落都能綻放。

網友也熱情留言，「加油，希望你能翻轉馬祖，衝啊」、「謝謝你前進離島，為民主耕耘，加油」；也有網友好奇詢問，「馬祖重回戰區，居民有可能選中國？」對此，李問回覆，「目前絕大多數人，不會想加入中華人民共和國。」

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