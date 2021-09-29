國民黨團︰昨日院會後門比前門早開10秒 到底是接到誰的指令

立法院國民黨團召開記者會，公佈立院議場的監視影像，質疑議場後門比前門早開了10秒。（記者林良昇攝）

2021/09/29 16:34

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今下午召開記者會指出，9月28日的院會，立法院總務處長打開議場後門讓民進黨立委搶先國民黨立委進入議場，比前門早開了10秒，「到底是接到誰的指令？」

行政院長蘇貞昌昨到立法院院會施政報告並備質詢，再度遭遇國民黨立委試圖杯葛，但國民黨立委未能佔領主席台，還順利完成議事，引發國民黨不滿。國民黨立委今拜會立法院長游錫堃，控立法院議事不中立，並提出「議場開後門」、「調換質詢順序」等2大爭議；國民黨立委也到保六總隊調閱監視器，釐清昨事發過程。

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立院國民黨團今下午召開記者會，黨團總召費鴻泰批評，國民黨如果不如人家，要自己檢討，但若有人行政不中立，破壞公平競爭的原則，國民黨無法忍受。

費鴻泰指出，經調閱昨日議場前後門監視器畫面，發現有國民黨立委集結的議場大門是在7時0分14秒打開﹔而後門不但有立院總務處長在場，還比前門早了10秒，在7時0分4秒就打開，之後有10多位民進黨立委衝入議場。

費鴻泰質疑，立院總務處長在昨天的議場親自幫民進黨立委開後門，行政不中立，質疑其有接到上級的指令，破壞立院行政的中立，如果沒有議場的中立，就不可能會有國會的民主。

費鴻泰也說，時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如與民進黨立委換質詢順序，「你們是不是小綠？」質疑時代力量與民眾黨，換到什麼條件？

國民黨立委葉毓蘭批評，昨日院會就是一場鬧劇，不該在中華民國國會殿堂發生，把立法院變成行政院的「細漢」，是「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」。

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