為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦秀照片稱「禁台灣水果完全正當」 陳吉仲：破壞國際貿易規則

    陳吉仲批中國「破壞國際貿易規則！」（記者邱芷柔攝）

    陳吉仲批中國「破壞國際貿易規則！」（記者邱芷柔攝）

    2021/09/29 12:58

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中國日前禁止台灣釋迦與蓮霧進口，我國計畫向世界貿易組織（WTO）提告，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日拿出「有害生物」照片，宣稱暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧是科學合理、完全正當。對此農委會主委陳吉仲今（29日）受訪時反批中國「破壞國際貿易規則！」

    陳吉仲認為，中國捨棄技術對談，選擇用記者會公布害蟲照片的方式回應，無法解決檢疫問題，「我們從來沒有收到今天公布的照片！」呼籲中方，提供完整的科學根據，由防檢單位以技術對談。

    朱鳳蓮指稱，中國海關總署通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台方進行了相應通報，在釋迦部分，向台灣方面書面通報了13批釋迦不合格，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。

    朱也聲稱，2020年以來，中方多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧，科學合理、完全正當。朱直指，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

    陳吉仲說，中國宣稱檢疫不合格，但只提供我方輸入表格及日期，只要中國提出檢疫問題，我方都會具體回應，例如去年10月提出精進措施，今年2月再次回應具體作為後成功降低不合格率，然而中方均已讀不回，甚至9月19日直接片面頒布禁令，暫停輸入台灣釋迦與蓮霧。

    陳吉仲強調，所有動植物檢疫在國際貿易上都有一定的遊戲規則，WTO也有明確規定，針對介殼蟲處理，到輸入國後燻蒸就能直接輸入，「為什麼中國要和國際遊戲規則不同？」

    陳吉仲也說，「我們仍非常期待，中國直接把相關防疫檢疫資訊提供防檢單位，以技術對談，而不是透過開記者會的方式公布照片」，他強調，共同改善與解決動植物檢疫的技術問題，才是對中國消費者與台灣農民雙贏。

    陳吉仲今天也表達強硬態度，「若中方不予正面回應，我方一定會向WTO提出申訴。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳吉仲現身台商總會晚宴賣水果 邀僑胞團購蓮霧和釋迦
    2021/09/28 20:43

    陳吉仲現身台商總會晚宴賣水果 邀僑胞團購蓮霧和釋迦
    中國片面禁台灣釋迦蓮霧 民調：2/3國人反感、不滿
    2021/09/28 10:06

    中國片面禁台灣釋迦蓮霧 民調：2/3國人反感、不滿

    全台唯一波灣富裕債
    如兩岸都進CPTPP 陳吉仲：不用擔心再有「蓮霧釋迦狀況」
    2021/09/27 10:06

    如兩岸都進CPTPP 陳吉仲：不用擔心再有「蓮霧釋迦狀況」
    挨批甩鍋釋迦銷中國 饒慶鈴：釋迦是綠色啊請中央不要放生
    2021/09/27 09:45

    挨批甩鍋釋迦銷中國 饒慶鈴：釋迦是綠色啊請中央不要放生
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播