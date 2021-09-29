國台辦秀照片稱「禁台灣水果完全正當」 陳吉仲：破壞國際貿易規則

陳吉仲批中國「破壞國際貿易規則！」（記者邱芷柔攝）

2021/09/29 12:58

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國日前禁止台灣釋迦與蓮霧進口，我國計畫向世界貿易組織（WTO）提告，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日拿出「有害生物」照片，宣稱暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧是科學合理、完全正當。對此農委會主委陳吉仲今（29日）受訪時反批中國「破壞國際貿易規則！」

陳吉仲認為，中國捨棄技術對談，選擇用記者會公布害蟲照片的方式回應，無法解決檢疫問題，「我們從來沒有收到今天公布的照片！」呼籲中方，提供完整的科學根據，由防檢單位以技術對談。

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朱鳳蓮指稱，中國海關總署通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」聯繫渠道向台方進行了相應通報，在釋迦部分，向台灣方面書面通報了13批釋迦不合格，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧。

朱也聲稱，2020年以來，中方多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險。暫停輸入「台灣地區」釋迦和蓮霧，科學合理、完全正當。朱直指，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

陳吉仲說，中國宣稱檢疫不合格，但只提供我方輸入表格及日期，只要中國提出檢疫問題，我方都會具體回應，例如去年10月提出精進措施，今年2月再次回應具體作為後成功降低不合格率，然而中方均已讀不回，甚至9月19日直接片面頒布禁令，暫停輸入台灣釋迦與蓮霧。

陳吉仲強調，所有動植物檢疫在國際貿易上都有一定的遊戲規則，WTO也有明確規定，針對介殼蟲處理，到輸入國後燻蒸就能直接輸入，「為什麼中國要和國際遊戲規則不同？」

陳吉仲也說，「我們仍非常期待，中國直接把相關防疫檢疫資訊提供防檢單位，以技術對談，而不是透過開記者會的方式公布照片」，他強調，共同改善與解決動植物檢疫的技術問題，才是對中國消費者與台灣農民雙贏。

陳吉仲今天也表達強硬態度，「若中方不予正面回應，我方一定會向WTO提出申訴。」

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