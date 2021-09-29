曾是熱舞社員！ 吳沛憶籲勿忘霹靂舞選手 網歪樓點名「他」

吳沛憶分享自己的表演舊照。（翻攝吳沛憶臉書）

2021/09/29 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運中，台灣健將優異表現帶動國內體育討論熱潮，即將添入「霹靂舞」項目的2024巴黎奧運也令人期盼；對此，台北市議員吳沛憶監督北市府體育局，認為政策並未跟上運動項目發展，希望霹靂舞選手培育別被遺忘。對此，網友也給予熱烈回應，紛紛點名霹靂舞協會理事長連勝文。

吳沛憶表示，巴黎奧運將霹靂舞納入比賽項目，但北市府體育局政策沒有跟上，「體育局近3年來補助的1014個基層運動訓練站跟2386名績優選手補助，都沒有霹靂舞項目」。

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她指出，這是既有規定趕不上新興運動項目發展的情況，因為要拿績優選手補助，就要在亞奧運或全運會等賽事拿下前3名，但「全運會等賽事目前根本沒有比霹靂舞，所以幾乎不可能有霹靂舞的績優選手產生」，相信攀岩和滑板選手也會遇到類似的問題。

吳沛憶透露，自己在景美女中就學時曾是熱舞社一員，而體育局承諾會去找相關團體討論並檢討現有的規定，希望霹靂舞選手培育不要被遺漏，讓3年後的奧運也能看到台灣好手在此項目大展身手。

見此，網友點名連勝文，表示「如果是霹靂舞的話，辣個男人（指連勝文）或許會遲到，但從不缺席」、「相信那個霹靂舞會長登高一呼，會有十幾個縣市長響應」，此文也引來北市議員苗博雅留言敲碗「想看景美舞瘋（社團名）的沛憶跟連勝文理事長battle（鬥舞）」，吳沛憶則大方分享自己9歲時的演出舊照，逗笑網友。

連勝文日前PO出自己練舞的影片，不少網友看完紛紛驚呼「勝文怎麼變這麼瘦」、「快認不出來」。（圖取自連勝文臉書）

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