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    首頁　>　政治

    美、日賀朱立倫當選國民黨主席 AIT：盼合作促進民主價值

    國民黨前主席朱立倫（前）贏得黨主席選舉後，隔日收到中共總書記習近平（後）賀電，之後再收到美日駐台單位恭賀。（本報合成／彭博社）

    國民黨前主席朱立倫（前）贏得黨主席選舉後，隔日收到中共總書記習近平（後）賀電，之後再收到美日駐台單位恭賀。（本報合成／彭博社）

    2021/09/28 18:10

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出，美國在台協會（AIT）透過聲明恭賀朱立倫贏得國民黨主席選舉。AIT並表示，「期待與朱主席合作，促進共同的民主價值及利益。」

    國民黨主席當選人朱立倫26日回覆中共總書記習近平賀電的內容，不僅期待國民黨與共產黨能夠在「九二共識、反對台獨」等基礎上「求同尊異」，註記日期更避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」，引發外界批評。

    除了習近平在選舉隔日就道賀，日本台灣交流協會和美國在台協會（AIT）也於9月27日分別向朱立倫致賀。日本駐台代表泉裕泰強調，台灣與日本有共同基本價值觀，經濟關係及人員往來密切，日台交流協會將竭盡全力，使日台關係更上層樓。

    AIT發言人鄧艾德則以一篇簡短聲明回應媒體詢問。聲明寫道，「美國在台協會恭賀朱立倫贏得國民黨主席選舉。我們期待與朱主席合作，促進共同的民主價值及利益。」

    江啟臣去年當選國民黨主席時，AIT是在官網發布新聞稿，恭賀江啟臣贏得國民黨黨主席補選。當時AIT表示，國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統，期待在江主席的領導之下共同追求這項目標，並促進彼此的許多共同價值和利益。

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