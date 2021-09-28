哪位總統舉債最多？歷年未償債務數字曝光！

「沃草 Watchout」以中華民國統計資訊網的資料製表說明，從1996年李登輝時代至今各時代政府的舉債情況。（圖取自「沃草 Watchout」臉書）

2021/09/28 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市國民黨議員王鴻薇日前質疑蔡政府舉債近2兆元。對此行政院長蘇貞昌駁斥為「假訊息」，更在臉書發布2點事實澄清。臉書粉絲專頁「沃草 Watchout」長期關注政治時事，製表列出從李登輝總統到蔡英文總統時期的歷年舉債情況。

蘇貞昌昨在臉書指出，「蔡政府五年，債務增加0.3兆」、「馬政府八年，債務增加1.7兆」。蘇貞昌表示，「拿國債來比最清楚，蔡英文總統執政第五年，國家的債務增加0.3兆，比起馬總統執政時少很多。而且這還是包含防治Covid-19疫情 、包含防疫振興、發現金紓困、替大家減稅增福利的結果。」

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「沃草 Watchout」則以中華民國統計資訊網的資料製表說明，從1996年李登輝時代至今各時代政府的舉債情況，圖表中可見，李登輝執政最後4年民選任期增加債務達1兆2256億元，陳水扁8年增加債務1兆3275億元，馬英九執政8年增加債務1兆5613億元，蔡英文執政至今5年，增加債務3035億元。

其實財政部昨天記者會就反駁，指出王鴻薇只提舉債數目，刻意不提償還數目，是在誤導大眾。

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