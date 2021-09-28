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    首頁　>　政治

    批國民黨假杯葛真護航 時力：凸顯其問政能力無長進

    時力立委邱顯智（右）在混亂中試圖質詢行政院長蘇貞昌（左）。（記者謝君臨翻攝）

    時力立委邱顯智（右）在混亂中試圖質詢行政院長蘇貞昌（左）。（記者謝君臨翻攝）

    2021/09/28 12:06

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今第三度杯葛行政院長蘇貞昌，並佔據議場鼓譟，癱瘓議事，讓首位質詢的時代力量立委邱顯智非常不滿，要求應實質監督。時力黨團稍早發布聲明，批評國民黨假杯葛、真護航，並指今日上午的鬧劇，只是再次凸顯國民黨的監督問政能力，絲毫沒有任何長進，對此感到相當遺憾。

    時力黨團指出，今日上午，原本要進行的行政院長施政報告及施政總質詢，時力黨團總召邱顯智被安排在第一位進行質詢，但在國民黨杯葛院會議事下，根本無法聚焦進行詢答，時力黨團相當遺憾，也認為佔領議場只是放棄實質監督民進黨的機會，實際上根本是在護航民進黨。

    時力黨團表示，無論是武漢肺炎疫情破口、內需經濟困境、失業率高漲、機關採購貪瀆弊案、中資入侵我國關鍵基礎設施、交通道安問題等，有許多時力黨團關心且期待能透過質詢蘇院長，要求執政的民進黨面對問題，要求將真相對國人說明清楚，但在國民黨的假杯葛真護航下，不僅無法有效地進行詢答對話，也只讓民進黨更有恃無恐。

    時力黨團認為，今日上午的鬧劇，只是再次凸顯國民黨的監督問政能力，絲毫沒有任何長進。時力黨團呼籲國民黨團別再浪費國民繳納的稅金，回到質詢台上實質監督，在每個議題上，為國人向民進黨要個交代。

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