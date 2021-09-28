陳時中防疫團隊滿意度 民調：七成二給予正面肯定

基金會董事長游盈隆表示，整體而言，有七成二的人給予正面肯定；而從長期趨勢圖看，台灣民眾對於疫情指揮中心整體表現的評價已明顯上揚，正逐漸走出5月疫情風暴的陰影。（資料照）

2021/09/28 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕對於衛福部長陳時中領導的疫情指揮中心，其整體的防疫表現，台灣民意基金會最新民意顯示，五成五打60分以上的成績，一成七打剛好60分，二成五打低於 60分的不及格分數，整體平均分數67.5分。基金會董事長游盈隆表示，整體而言，有七成二的人給予正面肯定；而從長期趨勢圖看，台灣民眾對於疫情指揮中心整體表現的評價已明顯上揚，正逐漸走出5月疫情風暴的陰影。

民調詢問：「面對疫情危機，衛福部長陳時中領軍的『中央流行疫情指揮中心』整體表現，您會給幾分？」（說明：請用0到100來表示，0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格）。

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結果發現：24.1%打90分以上，19.1%打80～89分，11.7%打61～79分，17.2%打60分，25.2%的人打60分以下，2.7%不知道/拒答。

游盈隆指出，值得注意的是，有四成三給予80分以上成績。由此可見，過去28 天確診數222人，8人死亡，9月疫情整體趨緩，二級警戒可能再向下調降，各種管制措施逐漸鬆綁，台灣社會有七成二的人給予陳時中所領軍的疫情指揮中心正面的肯定。

游盈隆說，和7月相比，民眾給予陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現的評價，提高4.3分，打及格以上成績的人增加5個百分點。從長期趨勢圖看，台灣民眾對疫情指揮中心整體表現的評價已明顯上揚，正逐漸走出5月疫情風暴的陰影，這表示全民對政府整體防疫表現有了新的肯定。

本次調查訪問期間是9月22至23日二天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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