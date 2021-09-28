高虹安為「塔綠班」致歉 網翻直播打臉：自己說要唱的

民眾黨立委高虹安因日前和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議，她昨日雖發文致歉，又遭網友打臉，指當天是高自己主動提醒要唱「塔綠班」，且當時朱也有說會進行剪輯。（圖擷自YouTube）

2021/09/28 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安因日前和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議，她昨日雖發文致歉，稱只是應邀應邀唱了一首歌，事後朱學恆團隊也在未知會她的情況下剪輯該片段並在網路流傳，不過這番說法遭網友打臉，翻出當天的直播片段質疑，當天朱原本要結束直播，是高自己主動提醒要唱「塔綠班」，且當時朱也有說會進行剪輯，網友為此怒批說謊、「真的是自己說要唱的」、「明明自己唱的很爽」等。

立委高虹安被點名擬代表民眾黨參選新竹市長，日前和成衣業者朱學恒更在直播時一起高唱「塔綠班」之歌，還唱出「綠畜」一詞引發外界議論，但高事後不認為是失言，並稱歌曲歌詞皆非她所創作。

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在爭議持續多日後，昨日高虹安終於發長文致歉，她在文中稱，當天直播時主持人和網友留言許願要她唱歌，她在臨時收到歌詞且尚未仔細琢磨文字的情況下跟著唱，並強調原本只是直播中的小花絮，未料兩週後朱學恆團隊在未知會她的情況下，剪輯該片段成一小時循環播放版本上傳至網上，引起了軒然大波。高虹安也提到，臨時應邀唱歌過程中她完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士，反批對立面網友針鋒相對，對她有許多誤會及攻擊。

不過PTT上有網友發文指出，重新查看當天的直播內容，在朱學恒表示要結束直播時，是高自己提醒還沒唱「塔綠班」，且高還說「有很多人為了這首歌等到現在」，當時朱學恒也有說會進行剪輯。對此其他網友也紛紛留言批評「說謊成性是得到阿北的真傳嗎」、「高唱完後，說: 這樣可以剪了吧」、「就覺得自己真的是主流民意大家都會支持她，發現過了十幾天還是逆風才趕快道歉」、「這下別說跳黃河了，跳澄清湖也澄清不了」、「真的是自己說要唱的」、「這篇應該要貼過去她的臉書po文底下打臉才對」等。

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