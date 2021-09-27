印度將再添2所台灣教育中心 計達21所

駐印度代表處教育組26日與印度昌迪加爾大學簽約，設立台灣教育中心。圖為駐印度代表葛葆萱（左2）與學院集團主席桑胡（Satnam Singh Sandhu）。（中央社）

2021/09/27 23:13

〔中央社〕駐印度代表處過去2天接連與印度2所大學簽約，設立台灣教育中心，將使台灣在印度的華語教學據點增至21所。

駐印度代表處教育組24日剛與印度阿育王大學（Ashoka University）簽署合作備忘錄，設立台灣教育中心，26、27日就再與昌迪加爾大學（Chandigarh University）與印度理工學院羅巴爾分校（IIT-Ropar）簽署成立台灣教育中心的合作備忘錄。

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這兩所大學都位於印度旁遮普省（Punjab），約在首都新德里以北將近300公里。

昌迪加爾大學先前曾與東華大學、虎尾科技大學、義守大學、淡江大學及長榮大學等簽約合作，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和緩後，可望持續進行交換計畫或共同研究的合作。

另方面，在「英國泰晤士報高等教育2022年世界大學排名」中高居全印度第2的印度理工學院羅巴爾分校與國立中正大學有合作關係，近年重視電動車電池蓄電設備、人工智慧與半導體領域研究，2019年與台灣合作設立人工智慧科研中心。

中華民國駐印度代表葛葆萱之前率教育組組長陳立穎、科技組組長王金燦與秘書姜懿庭、程志瀚等人飛抵昌迪加爾，以出席簽約儀式。

26日，陳立穎與昌迪加爾學院集團資深副主席樹德（Himani Sood）簽署合作備忘錄，葛葆萱與集團主席兼大學總校長桑胡（Satnam Singh Sandhu）見證。

桑胡說，昌迪加爾大學獲印度國家評估與認證協會（NAAC）評分為優秀卓越學校，未來學生學習中文，通過測驗後，對於拓展就業機會更有幫助，也希望藉這項合作與台灣的學校進行各領域研究合作。

27日，陳立穎與印度理工學院羅巴爾分校校長阿胡加（Rajeev Ahuja）簽署合作備忘錄，由葛葆萱見證，雙方簽約後為台教中心舉行剪綵，並參訪人工智慧科研中心與農業及水資源發展中心。

阿胡加說，對台灣高等教育品質有信心，期待未來透過華語教師培育印度的語言人才，並與台灣有更多學術合作。

葛葆萱說，教育交流對於台灣與印度是雙贏的重要合作項目，對於雙邊培育新興產業人才有很大助益，期待有更多印度學校與台灣合作、有更多學生來台就學、就業，同時歡迎印度學者申請科技部與印度合作的研究計畫，共同提升學術研究量能。

駐印度代表處接下來將申請教育部核准甄選優秀華語教師赴任，開設華語課程，除教育部補助外，昌迪加爾大學將負擔每月1500美元（約新台幣4萬1577元）的薪資，未來歡迎有興趣的華師申請。

至於印度理工學院羅巴爾分校的台教中心，已有教師人選。

簽約後，設在印度各地的台灣教育中心將達21所，提供語言及留學教育服務，未來朝向法國教育中心、英國文化協會或德國哥德學院的旗艦規模邁進。

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