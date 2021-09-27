鼓勵索馬利蘭學生赴台灣求學 索國總統舉辦歡送會

索馬利蘭總統阿布迪（最後一排左9）與台灣獎學金受獎學生和家長合影，駐索馬利蘭代表羅震華（最後一排右5戴白色口罩者）也應邀出席受獎學生歡送會。（中央社）

2021/09/27 22:27

〔中央社〕中華民國駐索馬利蘭代表羅震華昨天出席索馬利蘭總統阿布迪於總統府舉辦台灣獎學金受獎學生歡送會，除多名部長出席外，受獎學生也由家長陪同出席，場面熱烈溫馨感人。

阿布迪（Muse Bihi Abdi）致詞時首先以大使稱呼羅震華，接著感謝中華民國政府提供機會給索國學生赴台深造，同時以自身為例，期盼獲得獎學金的學生早日返國為國效力。

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羅震華應邀致詞時強調受獎學生中，有20名是獲得外交部台灣獎學金（Taiwan Scholarship）及財團法人國際合作發展基金會（Taiwan International Cooperation and Development Fund）獎學金，另有17名是獲得台灣各大專院校所提供的個別獎學金。所有獲得獎學金的學生均為萬裡選一的優秀青年。

羅震華並和與會嘉賓分享，阿布迪對於台灣提供獎學金協助索國培育人才的議題寄予殷殷關切。他同時呼應阿布迪盼望受獎學生把握良機的期許，勉勵學生自立立人，日後成為索國發展的棟梁人才。

根據2020年2月中華民國外交部長吳劍燮與索國前外長穆雅辛（Yasin Hagi Mohamoud）共同簽署的「中華民國（臺灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，教育是兩國合作重要一環。

中華民國駐索馬利蘭代表處於2020年8月17日成立以來，今年是首度由駐處與索國外交部及教育部充分協調合作，在近1300份申請案件中，慎重遴選品學兼優的學生授予獎學金。

索國政府對此甚表重視，並在受獎學生即將啟程赴台前夕，阿布迪親自蒞臨在總統府舉辦的歡送會，同時致詞勉勵學生。

駐索馬利蘭代表羅震華（右2）26日出席台灣獎學金受獎學生歡送會，並勉勵學生赴台努力學習，日後成為索國發展的棟梁人才。左2為索馬利蘭總統阿布迪。（中央社）

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