四叉貓替高虹安道歉文劃「4重點」 網一看酸爆

民眾黨立委高虹安今日為脫口「綠畜」一詞道歉。（資料照）

2021/09/27 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安因和名嘴朱學恒高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發爭議。對此，高虹安今（27）日在臉書發文致歉。網紅四叉貓今日也替高虹安，將她臉書長達12段的道歉文劃出4大重點，並引發網友討論。

四叉貓今日在臉書PO文，表示幫忙高虹安的臉書道歉文劃出四個重點，第一，「朱學恒團隊剪輯一小時循環播放版本時沒有先知會」；第二，「唱歌過程中我完全未挾帶任何惡意，也並未有意污辱任何特定人士」；第三，「本次於直播中一時未察誤用歌詞中之『畜』字，深感抱歉」；第四，「從求學到工作各人生階段，我從未使用過不雅字詞侮辱任何人」。

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對於以上4重點，四叉貓沒有做出任何個人評論，但貼文下方，網友紛紛留言表示「道歉效益已遞減趨近於零」、「第四點絕對是在豪洨」、「本來踩超硬的，好奇背後哪個高人指點讓她軟化了」、「虛偽啊！事發隔天早上她發文是怎麼說的？」、「幾天了？這個危機控管很不及格啊」、「這種政治敏感度？」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「自己唱的歌中有畜字她不知道？」

高虹安今日下午PO出道歉文後，不到10小時，臉書也有超過萬人點讚，湧入超過3000則留言。其中，不少網友力挺到底，認為高根本不用道歉，也有網友狠酸：「專家看到大數據了」、「隔了快10天，終於看到大數據」、「看來大數據真的負面風向多因而礙於形勢道歉，不然風波第一天自願當國防武器那口吻真的天差地遠」。

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