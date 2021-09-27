認識蔡英文逾20年 前AIT處長楊甦棣：兩岸關係主要錯在習近平

前美國在台協會處長楊甦棣投書媒體，表示「兩岸關係的錯誤大部分都出在習近平身上」。（資料照，記者張嘉明攝）

2021/09/27 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕前美國在台協會（AIT）台北辦事處長楊甦棣撰寫「領導者的塑造：蔡英文的總統之路」一文，今天刊登在《台北時報》，除了提及他對蔡英文總統的認識與觀察，也陳述對台、美、中三方關係的見解。楊甦棣直言，「兩岸關係的錯誤主要出在習近平」。

楊甦棣說，1999年時他第一次遇見蔡英文，當時他是AIT的代理處長，蔡英文則是前總統李登輝的助手，李登輝彼時剛剛在《德國之聲》採訪中闡述了一個新的理論，表示兩岸是「特殊的國與國關係」，後來也被稱為「兩國論」，可以預見中國政府將對此大發飆，也會要求美方對李登輝發出批評。

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在此背景之下，蔡英文和楊甦棣見面討論。楊甦棣說，「我很欣賞這位好學又安靜的女性，她有令人印象深刻的教育背景，包括在倫敦和康奈爾大學的求學經歷」，兩人後來在松江路上的AIT處長官邸一對一會談，當時蔡英文透露，想休息一下去倫敦看看。

楊甦棣回憶，當時蔡英文說，想看看倫敦的風景、逛逛博物館。最讓他驚訝的是蔡英文最期待在倫敦慢慢地逛書店。楊甦棣說：「這硬派學者的形象，這些年來一直深植在我心裡。」

蔡英文在2000年陳水扁就任總統時出任陸委會主委，並正式加入民進黨。楊甦棣2007年重回台灣，擔任美國在台協會處長。

2008年蔡英文成為民進黨黨主席，2012年時以些微差距輸了總統大選。接著在2016年以壓倒性的勝利當選總統，民進黨也首次在立法院擁多數席位，之後的2020年也成功連任。楊甦棣說，他很榮幸能參加蔡英文的就職典禮。

楊甦棣表示，蔡英文在這個島國創下許多歷史，除了是第一位女總統，她培養台灣持續強勁的經濟發展，把兩岸關係從早期馬英九總統時期的高峰拉回。

楊甦棣直言，「兩岸關係的錯誤大部分都出在習近平身上」，習近平放棄緩和兩岸緊張的方式，轉而採取更強硬和欺凌的手段。蔡英文對於高科技產業的支援，讓台灣在近期全球經濟困境中獲得了緩衝，還能對習近平的威逼利誘置之不理。

楊甦棣認為，蔡英文與習近平的獨裁不同，蔡英文即使在2024年卸任後，仍能帶著令人欽佩的紀錄，在疫情危機中穩住台灣經濟，在危急的兩岸關係下持續航行，並與美國保持長久的雙邊關係。楊甦棣說他毫不懷疑，蔡英文在總統任期結束後，會持續在台灣政治中發揮重要的影響力。他也期待繼續追蹤蔡英文未來在台灣的發展貢獻。

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