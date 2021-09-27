朱立倫要凸顯與中國溝通能力 學者預測：「朱習會」很快登場

財團法人國策研究院文教基金會27日舉行「QUAD四國峰會與中國威脅」座談會，由國策研究院董事長田弘茂（右二）主持，邀多位學者專家出席發表言論。（記者羅沛德攝）

2021/09/27 13:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨第11屆黨主席由前主席朱立倫勝出，師大政治所教授范世平今預測，朱立倫很快就會訪問華盛頓，也會進行北京之行，「朱習會」將再次登場，對目前的中國和朱立倫來說，都需要「朱習會」。

國策研究院文教基金會今於張榮發基金會舉辦「Quad四國峰會與中國威脅座談會」，邀請學者專家與談。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，國民黨主席當選人朱立倫回覆予中共中央總書記習近平賀電，以為是在反台獨，其實是在反民主，一位中華民國的政黨主席，向中方數落對方政黨的不對，不是民主政治的原則。

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董立文指出，台獨的詮釋權掌握在中共的手裡，他呼籲國民黨，不要用中共的帽子談台灣，例如文化台獨、切香腸式的台獨等用語，都是中共分化台灣創造的工具。今年，中國甚至中華文化詮釋權，也完全在習的手上，藝人張鈞甯、小S被稱台獨，就是案例。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，朱立倫回覆習賀電的論述，將台海情勢嚴峻指向是政府反中、去中，不點出問題在北京威脅，邏輯值得商榷。從QUAD合作，以及近來多個民主國家對台灣支持來看，「誰才是造成台海現狀的主要來源？」這個問題，朱立倫與國際社會及主流民意間存在很大鴻溝，卻和北京一致。

王智盛認為，在民主社會中的反對黨附和對岸的說法，非常不恰當，若未來成為紅藍間的共同論述，對台灣民主政治是很大的殘害。從小S等藝人被指台獨事件來看，當講「中華民國時」就已經是台獨，對北京來說，是否台獨只有一件事，即是否在中華人民共和國下完成統一，國民黨應意識到北京話語的變化。

范世平指出，江啟臣在去年競選國民黨主席過程曾質疑九二共識，當選黨主席時「習近平沒有賀電」，如今朱立倫終於獲得「御批」，像是通過習的考試。他認為，朱立倫很快就會訪問華盛頓，也會進行北京之行，「朱習會」將再次登場。

范世平指出，2015年馬習會後，中共對台工作並沒有具體作為，需要在「二十大」前展現台工作成果，朱也要凸顯自己有與中國溝通的能力。對目前的中國和朱立倫來說，都需要「朱習會」。

范世平指出，不過，國民黨強調「親美、友日、和中」其中親美、友日是否做得到？其中，年底將舉辦反美豬公投，朱若把美國豬肉當毒豬，要如何親美？此外，台灣申請加入CPTPP，屆時將面臨開放日本福島5縣食品議題，但國民黨2018年曾推動反核時公投，若朱反對開放，認為日本人每天在吃的福島5縣食品都是核食，又如何達到友日？每天只做口號與政策宣示，意義不大。

財團法人國策研究院文教基金會27日舉行「QUAD四國峰會與中國威脅」座談會，國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平出席發表言論。 （記者羅沛德攝）

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