回應黨魁選舉 侯：選後就齊心齊力為國為民、盧：領頭羊市長已說話了

侯友宜與盧秀燕難得合體同台，低調回應黨魁選舉。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/27 12:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉落幕，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕難得合體，今日侯友宜傳遞全運會聖火到台中火車站，兩人齊聚，被問及對黨魁選舉的結果，「藍營一哥及一姊」均巧妙避談，侯友宜說，選後大家就齊心齊力為國為民全力以赴，盧則推說，「領頭羊市長已經說話了」，沒有多回應。

國民黨黨主席當選人朱立倫今拜會新北市議會，侯友宜即南下台中，外界好奇侯友宜是否冷回應避與朱同台；另朱回覆中國領導人習近平的賀電隻字未提中華民國等，面對相關提問，侯友宜強調，他現在最重要的工作是新北市長，因全運會10月16日舉行，希望全運會各運動好手在防疫安全下有更好的成績，新北一定盡友誼熱情的地主之誼歡迎大家。

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侯友宜說，他現在最關心的就是即將在新北舉行的全運會，希望全台灣因東奧而起運動賽事熱情不要消滅。

侯友宜還說，他來台中是傳遞聖火精神「和平、團結、勇敢」，以運動作為最佳團結台灣的力量全力以赴，就像這次全運會主題「隨時上場」、火力全開，能隨時能面對所有挑戰、隨時上場，希望今天比昨天好、明天會更好，創造更多運動佳績。

對於黨主席的選舉結果，侯友宜僅回應，選舉過程中的選舉方式大家可以嘗試不一樣的想法跟理念，過程中大家都要相互體諒跟包容，選後大家就齊心齊力、為國為民努力作事，每個人都在自己的角色及工作岡位真正腳踏實地為民眾、國家及社會安定全力以赴。

盧秀燕則推說，「領頭羊的市長已經講話了，謝謝」，不願再多所回應。

她說，她跟侯市長都有共同理念，就是擔心愛好運動的熱情可能會冷卻，他們合體就是要加強推廣民眾對運動體育的熱情；今日的聖火交接就像運動種子一棒接一棒，在每個城市點燃，大家齊力共同努力共同推廣。

被問及對黨魁選舉的結果，侯友宜說，選後大家就齊心齊力為國為民全力以赴，盧則推說，「領頭羊市長已經說話了」，沒有多回應。（記者蘇孟娟攝）

侯友宜傳遞全運會聖火到台中，盼與盧秀燕再喚起民眾關注體育的熱情。（記者蘇孟娟攝）

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