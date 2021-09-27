為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    回應黨魁選舉 侯：選後就齊心齊力為國為民、盧：領頭羊市長已說話了

    侯友宜與盧秀燕難得合體同台，低調回應黨魁選舉。（記者蘇孟娟攝）

    侯友宜與盧秀燕難得合體同台，低調回應黨魁選舉。（記者蘇孟娟攝）

    2021/09/27 12:49

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉落幕，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕難得合體，今日侯友宜傳遞全運會聖火到台中火車站，兩人齊聚，被問及對黨魁選舉的結果，「藍營一哥及一姊」均巧妙避談，侯友宜說，選後大家就齊心齊力為國為民全力以赴，盧則推說，「領頭羊市長已經說話了」，沒有多回應。

    國民黨黨主席當選人朱立倫今拜會新北市議會，侯友宜即南下台中，外界好奇侯友宜是否冷回應避與朱同台；另朱回覆中國領導人習近平的賀電隻字未提中華民國等，面對相關提問，侯友宜強調，他現在最重要的工作是新北市長，因全運會10月16日舉行，希望全運會各運動好手在防疫安全下有更好的成績，新北一定盡友誼熱情的地主之誼歡迎大家。

    侯友宜說，他現在最關心的就是即將在新北舉行的全運會，希望全台灣因東奧而起運動賽事熱情不要消滅。

    侯友宜還說，他來台中是傳遞聖火精神「和平、團結、勇敢」，以運動作為最佳團結台灣的力量全力以赴，就像這次全運會主題「隨時上場」、火力全開，能隨時能面對所有挑戰、隨時上場，希望今天比昨天好、明天會更好，創造更多運動佳績。

    對於黨主席的選舉結果，侯友宜僅回應，選舉過程中的選舉方式大家可以嘗試不一樣的想法跟理念，過程中大家都要相互體諒跟包容，選後大家就齊心齊力、為國為民努力作事，每個人都在自己的角色及工作岡位真正腳踏實地為民眾、國家及社會安定全力以赴。

    盧秀燕則推說，「領頭羊的市長已經講話了，謝謝」，不願再多所回應。

    她說，她跟侯市長都有共同理念，就是擔心愛好運動的熱情可能會冷卻，他們合體就是要加強推廣民眾對運動體育的熱情；今日的聖火交接就像運動種子一棒接一棒，在每個城市點燃，大家齊力共同努力共同推廣。

    被問及對黨魁選舉的結果，侯友宜說，選後大家就齊心齊力為國為民全力以赴，盧則推說，「領頭羊市長已經說話了」，沒有多回應。（記者蘇孟娟攝）

    被問及對黨魁選舉的結果，侯友宜說，選後大家就齊心齊力為國為民全力以赴，盧則推說，「領頭羊市長已經說話了」，沒有多回應。（記者蘇孟娟攝）

    侯友宜傳遞全運會聖火到台中，盼與盧秀燕再喚起民眾關注體育的熱情。（記者蘇孟娟攝）

    侯友宜傳遞全運會聖火到台中，盼與盧秀燕再喚起民眾關注體育的熱情。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    稱張亞中辯才可比民進黨「2大老」！作家點破綠營要警惕這一點……
    2021/09/26 23:00

    稱張亞中辯才可比民進黨「2大老」！作家點破綠營要警惕這一點……
    「謀統一敬謝不敏」柯建銘批：藍黨魁選舉是拍案叫絕的爛戲
    2021/09/26 21:57

    「謀統一敬謝不敏」柯建銘批：藍黨魁選舉是拍案叫絕的爛戲

    歡度佳節難忌口 疫情未解糖友仍須謹慎
    「這4字」當作沒看見！中官媒證實習近平已收到朱立倫覆電
    2021/09/26 17:57

    「這4字」當作沒看見！中官媒證實習近平已收到朱立倫覆電
    回覆習近平賀電 朱立倫：希望在求同存異外 將來進一步求同尊異
    2021/09/26 12:48

    回覆習近平賀電 朱立倫：希望在求同存異外 將來進一步求同尊異
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播