蘇揆：防Delta仍須加強邊境管制 相關限制產業鬆綁指揮中心今報告

行政院長蘇貞昌今（27）日上午召開擴大防疫會議，針對疫情概況、疫苗施打情形、以及警戒期間相關管制措施調整事宜等議題進行討論。（行政院提供）

2021/09/27 11:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天表示，國內疫情漸趨穩定，在監測中秋連假疫情變化後，可視狀況進行適度調整鬆綁。而因鄰近國家疫情升溫，且Delta變異株仍在國際肆虐，仍須加強邊境管制措施。另針對監測中秋連假之疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

行政院發言人羅秉成今表示，蘇貞昌今（27）日上午召開擴大防疫會議，針對疫情概況、疫苗施打情形、以及警戒期間相關管制措施調整事宜等議題進行討論。

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指揮中心在會中指出，全球疫情仍然險峻，Delta變異株流行範圍仍持續擴大，鄰近多國的疫情仍持續上升或處於高峰，國內疫情雖處於低度流行狀況，社區仍偶有零星感染源亟待釐清個案，目前也密切監視中秋連假後的疫情變化。

指揮中心並說，境外移入病例並未減少，且多為Delta變異病毒株，威脅仍大，因此相關邊境檢疫措施不宜放鬆，機場及港口的相關管制也皆有加強。此外，有關疫苗施打情形，12至17歲學生施打BNT疫苗的部分皆按規劃進行，目前國內疫苗接種人口涵蓋率為52.12%，劑次人口比為61.22（劑／每百人），在疫苗順利到貨的情形下，預計疫苗接種人口涵蓋率在10月底前，第1劑可超過7成，第2劑可上看3成。

指揮中心表示，目前仍在觀察中秋連假後疫情變化，若國內疫情仍能呈穩定，大眾交通運輸工具的管制措施，例如車站站內飲食管制或遊覽車輛乘載上限，以及藝文表演展覽與體育活動賽事、大型餐宴、婚宴場所的室內容留人數以及相關飲食規範等，應有調整空間；此外，有關電子遊戲及資訊休閒場所、MTV及KTV等部分休閒娛樂場所，亦有設定相關條件適度予以開放。

蘇貞昌聽取報告後表示，有鑑於鄰近國家疫情升溫，且Delta變異株仍在國際肆虐，因此仍須加強邊境管制措施，藉此保護國人健康。另針對明年過年連假可能出現的返鄉人潮，亦請指揮中心就防疫物資、集中檢疫所以及防疫旅館等資源預先進行整備。

蘇貞昌並指出，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計以及民眾生活層面進行適度調整，在監測中秋連假之疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

蘇貞昌強調，有關管制措施的鬆綁以及部分場所的開放條件，仍須以國內疫情穩定為前提，並須徹底實踐實聯制和防疫措施，如遇突發狀況始可利於疫調執行，而相關規範務應提早向民眾及相關業者說明，使其有充裕時間預先進行相關準備。

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