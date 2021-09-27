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    首頁　>　政治

    飛彈、軍艦特別預算案 邱國正︰明年執行460億元

    立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

    2021/09/27 11:42

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正業務報告、備詢，由於行政院院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，賦予國防部在2026年以前，在2400億元預算以內額度採購軍備，朝野立委今也紛詢問此事。邱國正表示、精準且有機動力。

    行政院院會通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，自明年執行至2026年底，預算額度上限為2400億元，供國防部籌獲海軍高效能艦艇、岸置反艦飛彈系統、海巡艦艇加裝戰時武器系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統、野戰防空系統等。

    民進黨立委王定宇關注特別預算案的效益，邱國正表示，國人有知的權益，在保密狀況下會揭露相關訊息。他表示，國軍裝備發展方向，要打得遠、精準也要有機動性，相關能力只會比以往增加，讓敵人發動攻擊時，我方就有所準備。

    另外，邱國正在面對國民黨立委馬文君質詢時也表示，明年預計動用2400億特別預算之中的460億元。

    國民黨立委江啟臣關心，我國在現今局勢之中該如何因應？現政治與軍事佔比為何？邱國正表示，我國會趨利避害，其利就是各國已注意台海重要性。而在戰爭發生前，都是七分政治、三分軍事，但若開戰，就無此原則。

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