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    高虹安博士論文 旅美教授翁達瑞再提疑點

    旅美教授翁達瑞針對爆料民眾黨立委高虹安（圖）遭指導教授李傑「除名」一事道歉，但同時也指出高虹安博士論文的品質爭議不會就此打住，其博士學位在未來也會繼續被放大鏡檢視。（資料照）

    旅美教授翁達瑞針對爆料民眾黨立委高虹安（圖）遭指導教授李傑「除名」一事道歉，但同時也指出高虹安博士論文的品質爭議不會就此打住，其博士學位在未來也會繼續被放大鏡檢視。（資料照）

    2021/09/27 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕旅美教授翁達瑞先前爆料民眾黨立委高虹安遭指導教授李傑「除名」，但李傑隨即發出聲明反駁，翁達瑞在沉寂3天後於臉書對此事道歉，但同時也指出高虹安博士論文的品質爭議不會就此打住，其博士學位在未來也會繼續被放大鏡檢視。

    翁達瑞今天（27日）上午在臉書指出，當李傑出面說明自己的學術履歷沒有高虹安的名字，只是更新不完整的疏漏罷了，許多網友便湧進他的臉書要求出來面對，但他當時正好被臉書禁言，到了現在才出關。

    翁達瑞說，既然李傑都講話了，他也必須收回「高虹安被指導教授除名」的說法，並就這件事對高虹安說聲抱歉，但他話鋒一轉，強調有關高虹安「論文品質」的爭議不會停止，「只要妳仍在政壇，這個爭議會如影隨形。不管妳參加什麼選舉，對手都會拿妳博士論文的文法錯誤做文章」。

    翁達瑞指出，高虹安的博士論文極不嚴謹，相信可以再找出更多的問題，不只是文法錯誤，還可能包括「資料不實、分析草率、甚至學術不倫」，翁達瑞更提醒高虹安，在未來的政治路上，還是會有人拿放大鏡檢視她的博士學位，因為其中藏有不少玄機。

    翁達瑞表示，這些疑點包括「妳大學與研究所都唸資工，為何博士改修機械工程」、「妳的博士修了七年，為何英文程度這麼差，但論文卻可獲得指導教授的認可」、「妳取得博士後，為何湊巧與指導教授先後加入鴻海」等等。

    翁達瑞說，假如高虹安想繼續在政壇發展，對上述的問題必須說明。默不作聲不會讓疑點消失，反而會引起競選對手的關注。翁達瑞建議，假如高虹安不想處理這些問題，也可以選擇急流勇退。

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