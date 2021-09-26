稱張亞中辯才可比民進黨「2大老」！作家點破綠營要警惕這一點……

國民黨主席參選人張亞中異軍突起，過程中一度成為令人意外的大黑馬。（資料照）

2021/09/26 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉最後由朱立倫勝出，然而在過程中，參選人張亞中異軍突起，成為令人意外的大黑馬。作家顏擇雅認為，張亞中竄起的原因是他能簡潔、清楚講出自己的主張，經得起媒體人趙少康等人凌厲攻勢，「這種辯才在陳水扁、謝長廷之後已經看不到了」，顏也指出，「綠營的新起之秀普遍缺乏辯才，這是綠營要警惕的」。

顏擇雅今日PO文表示，雖然朱立倫成功選上黨主席，但初選時算是讓局外人見識到國民黨基層對他的不滿，不滿的原因不是「美國線民」一事，也不是「換柱」一舉，而是朱一貫的「愛惜羽毛」。顏擇雅舉媒體報導，提到朱立倫過去兩次避戰，讓韓國瑜、洪秀柱孤軍奮戰，讓不少藍營支持者記憶深刻，「這是政治人物應該警惕的。明哲保身有時候不是優點，會讓同志對你長久記恨」。

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顏擇雅指出，這次最大的驚奇則是張亞中竄起，他竄起快速，雖然很像2018年的韓國瑜，原因卻完全不同。顏認為，韓竄起是靠庶民語言與姿態，張竄起則是因為他可以清楚簡潔講出自己的主張，並經得起趙少康等人的凌厲攻勢，「這種辯才在綠營，陳水扁，謝長廷之後已經看不到了」。

顏擇雅表示，張亞中的例子，可見辯才對於一個打江山的政治人物來說真的很重要。辯才背後也需要學養，和身經百戰的磨練。缺乏辯才，就算一路走來一直有人提拔，有大老背書，遇到真陣仗也會很辛苦。

最後，顏擇雅指出：「綠營的新起之秀普遍缺乏辯才，這是綠營要警惕的。」

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