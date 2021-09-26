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    朱立倫回覆習近平賀電 陳亭妃：像「細漢」一樣

    立委陳亭妃質疑，朱立倫回覆習近平的賀電，不敢捍衛國家主權，像是習的細漢。（擷取自陳亭妃臉書）

    立委陳亭妃質疑，朱立倫回覆習近平的賀電，不敢捍衛國家主權，像是習的細漢。（擷取自陳亭妃臉書）

    2021/09/26 17:25

    〔記者蔡文居／台南報導〕中國國民黨新當選的黨主席朱立倫今天（26日）接獲中國共產黨總書記習近平的賀電，隨即回覆。民進黨立委陳亭妃質疑，朱立倫在回電中連自己國家的主權都不敢捍衛，「是哪門子的戰鬥」？內容看起來「像習近平的細漢一樣」，跟著附和中共的「鬼話」，「實在可笑又悲哀」。

    陳亭妃在臉書發文指出，稍早，國民黨最引頸期盼的習主席賀電終於來了。該賀電內容直指「兩岸關係複雜險峻」、國共兩黨要一起堅持「九二共識、反對台獨」，期盼兩黨要為「國家統一」致力合作。

    她說，然而收到賀電的朱立倫卻像習近平的細漢一樣，跟著附和中共的鬼話，完全將台灣主權當作空氣、把台灣人民當作塑膠般視而不見，甚至還反過來教訓台灣政府給中共看。

    陳亭妃說，為何兩岸關係會複雜險峻、人民心中會不安？不就是你們最愛的習主席，整天叫人放話說要血洗台灣、要留島不留人。三不五時想到就派軍機、軍艦來侵門踏。人家都拿著武器到家門口喊打喊殺了，難道台灣人還要跟國民黨一起跪下來拜託中共、求習近平不成？在朱立倫和國民黨眼裡，千錯萬錯都不會是中共的錯。「像這樣的行為，不是中共在台的代理人、不是習近平的應聲蟲，不然是什麼你告訴我？」

    她說，朱立倫口口聲聲說要帶領國民黨戰鬥，但鬥的永遠都是自己人，完全無視台灣最大的敵國就是共產黨領導下的中國，還整天想跟人家偷來暗去。說要捍衛中華民國，卻連個民國都不敢寫，中華民國在國民黨眼裡，只是拿來政治消費的籌碼而已，在中共面前根本隻字不敢提，笑死人了。

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