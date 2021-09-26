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    首頁　>　政治

    朱立倫稱竹竹升格全為林智堅規畫 林︰應傾聽了解民意

    國民黨新當選的黨主席朱立倫今天針對最近「竹竹合併升格」議題表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，他反對竹竹合併升格。（記者洪美秀攝）

    國民黨新當選的黨主席朱立倫今天針對最近「竹竹合併升格」議題表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，他反對竹竹合併升格。（記者洪美秀攝）

    2021/09/26 15:37

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新當選的黨主席朱立倫今天下午謝票行程來到新竹市議會，他感謝新竹市黨員的支持，針對最近「竹竹合併升格」議題，朱立倫接受媒體詢問時表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，竹竹合併升格的規畫是如此粗暴，只為林智堅一個人的政治企圖，沒有經過詳細的規畫，這是因林智堅在大桃園踢到鐵板，就回到大新竹，如果要合併，就要談竹竹苗合併，且要做整體國土規畫。如果用這種非常粗暴、急就章的進行竹竹合併，怎麼對得起已經百萬人口的彰化縣等其他縣市。

    對於朱立倫反對竹竹合併升格，新竹市長林智堅也回應指出，新竹縣市有近6成民意支持竹竹升格，朱立倫作為台灣最大在野黨黨主席，應該傾聽民意、了解民意，而非當選後第一天就向地方樁腳開政治支票。呼籲朱主席順應民意，讓竹竹先行升格，讓竹科更有競爭力。

    另媒體問到中國習近平的賀電中有提到「為國家謀求統一」被綠營解讀是抹紅，對此，朱立倫強調，習近平的賀電內容就是「九二共識、反對台獨」，而他的回電也是九二共識、反對台獨、但會求同尊異、民進黨就是逢中必反，他希望兩岸管道的重新建立，這樣對台灣人民是有利的。

    至於謝票後的下一步規畫，朱立倫表示，國民黨就是來自地方基層，馬上就遇到明年九合一大選，不管是鄉鎮市長或代表或縣市議員、村里長，國民黨應要從基層草根出發，不能關在冷氣房中，就是要成為戰鬥團隊。

    面對張亞中的勢力，會不會造成藍營的分化，朱立倫強調，投票結束就是團結的開始，所有黨員都是投票給國民黨，沒有分深藍或淺藍。而對趙少康所提的建議，會不會認為又是在對國民黨下指導棋？朱立倫強調，所有的建議都是為國民黨好，沒有一位是在下指導棋，每一位都是關心黨的。

    國民黨新當選的黨主席朱立倫今天針對最近「竹竹合併升格」議題表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，他反對竹竹合併升格只為了林智堅一人。（記者洪美秀攝）

    國民黨新當選的黨主席朱立倫今天針對最近「竹竹合併升格」議題表示，從新竹縣到新竹市，民代都是反對的，他反對竹竹合併升格只為了林智堅一人。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅對朱立倫反對竹竹合併升格，認為根本不了解民意走向，應該順從民意。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅對朱立倫反對竹竹合併升格，認為根本不了解民意走向，應該順從民意。（記者洪美秀攝）

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