朱立倫當選藍黨魁 時力三問「莫在當選首日即軟了膝蓋」

時代力量今發文恭喜朱立倫當選國民黨新任黨主席，並提出三問。（時力提供）

2021/09/26 13:11

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量今發文恭喜朱立倫當選國民黨新任黨主席，並提出三問，包括「仍堅信九二共識？」、「仍深信兩岸同屬一中？」，並要求朱公開譴責中共對台飛彈及軍機威脅，也應要求中共就武漢肺炎造成全球重大生命傷亡及經濟損失道歉，莫在當選首日即軟了膝蓋，相信自稱「戰鬥藍」的朱，應不會在中共面前軟趴趴。

時力表示，恭喜朱立倫當選國民黨新任黨主席。儘管時力與國民黨在兩岸論述及外交論述上立場迥異，但仍期盼未來在理性監督的基礎上，政黨之間仍能進行良性互動與意見交流。恭賀之餘，時力也提出三問，盼朱能向台灣人民誠實報告。

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首先，朱主席領導下的國民黨，將如何向美方解釋「九二共識」？時力指出，朱在競選期間，多次強調將在當選後首日即設立國民黨駐美代表處，目的是向美方說明外交及兩岸政策。「請問您仍堅信九二共識？」您又如何能確保中共不會片面撕毀並無白紙黑字的「九二共識」，正如同中共單方宣布具有國際法效力的「1984年中英聯合聲明」僅為「歷史文件」？

其次，朱能否承諾，在國民黨主席任內不再重複2015年「朱習會」上所謂「兩岸同屬一中」的自我矮化言論？時力提及，台灣人都還記憶猶新，朱立倫在那場「朱習會」上隻字未提「一中各表」，猶如公開向習近平輸誠。如今朱立倫再度回鍋黨主席，請問朱主席仍然深信「兩岸同屬一中」？

第三，時力請朱主席嚴厲譴責中共對台飛彈及軍機威脅，朱主席更應該要求中共總書記習近平針對武漢肺炎造成全球（包括台灣國民）重大生命傷亡及經濟損失表達公開道歉。

時力強調，請朱主席即刻正面回應上述三項訴求，莫在當選第一天即軟了膝蓋。相信自稱「戰鬥藍」的朱主席，應該不會在中共面前軟趴趴才對。

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