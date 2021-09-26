還原威權統治壓迫規模 台灣政治案件加害者2071人

促轉會報告指出，曾在起訴與審判等各階段參與審判各階段之決策人員，包含軍事檢察官、審判官、各級軍政官員、總統府官員到總統，共2071人。圖為前總統蔣介石銅像。（資料照）

2021/09/26 10:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為還原歷史真相，促進轉型正義委員會研究，威權統治時期壓迫體制的規模。促轉會統計，威權統治時期政治案件當事人人數，推估為2萬1257人；曾在起訴與審判等各階段參與審判各階段之決策人員，包含軍事檢察官、審判官、各級軍政官員、總統府官員到總統，共2071人。

促轉會報告指出，根據《國家安全局局史》中記錄，1950至1967年間以「叛亂犯偵結處理」者有2萬6228人；威權統治時期政治案件當事人人數，推估為2萬1257人。

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據研究，1980年調查局人員約1千8百人，編制保防人員5千人，保防布建人數4萬9千人；外部布建人數3萬人，外部校園布建人數3千至4千人。布建經費5000萬元；調查局自1979至1983年間建立情報網的布建預算花費約10億多元。

促轉會指出，警備總司令部在威權統治敍期查禁刊物共有書刊將近40萬種，報刊939種，雜誌2萬1956種，唱片8569種。

此外，1952年7月，中國國民黨區域黨部建立了1萬5千多個滲透台灣社會的小組組織，吸收黨員11萬5千多人；特種黨部於同一時間建立2萬3千多個滲透的小組組織，黨員近16萬3千多人。

國民黨准尉以上從政幹部及各級士兵委員均需建立個人資料；至1957年時各級黨部納入管理的幹部個人資料共12萬1635份，提供人事查核會簽參考資料共調閱5萬6300份。透過人事查核，特種黨部掌握軍職人員升遷管道；透過掌握個資，控制軍隊。

促轉會提及，前揭數據是威權統治時期，各政府機關與執政黨作為的部分紀錄，雖不完整，仍足以讓人初步揣想壓迫體制的規模。然而，若要回應促轉條例中「完整回復威權統治時期相關歷史事實並促進社會和解」任務，卻遠遠不夠，終究要面對幾個現實條件，有的機關已經解散、當事人多有凋零、相關檔案欠缺不齊等，這些條件限制都是該會執行「還原歷史真相」任務時面臨的挑戰。

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