朱立倫、張亞中票數加總有玄機 汪浩：怎麼投票率這麼低？

朱立倫拿下85164票當選國民黨主席，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。（記者方賓照攝）

2021/09/25 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果出爐，由朱立倫以85164票（45.78％）贏過第2名張亞中的60632票（32.59％），雖然大勝張亞中2萬多票，但朱立倫得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。對此，作家、政治學者汪浩不解直呼，不是史上最激烈的主席選舉，怎麼投票率這麼低？

根據國民黨統計，此次黨主席選舉共有187998張選票，有效票18萬6018張，無效票1980張；各候選人得票數及得票率部分，江啟臣獲得3萬5090票、得票率18.86％，卓伯源5133票、得票率2.76，張亞中6萬632票、得票率32.59％，朱立倫8萬5164票、得票率45.78％。

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雖然朱立倫大勝張亞中2萬多票，成為國民黨新共主，但他的得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。對此，汪浩在臉書表示，這次國民黨主席選舉投票率相當低，僅有50.71％，朱立倫的得票率也不到5成，甚至朱立倫加上張亞中的得票數（14萬5796），和2017年當選主席的吳敦義得票數（14萬4408）相去不遠。

汪浩不解直呼，這場不是號稱史上最激烈的主席選舉嗎？「沒人出來投票是怎樣？」

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