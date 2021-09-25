為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫、張亞中票數加總有玄機 汪浩：怎麼投票率這麼低？

    朱立倫拿下85164票當選國民黨主席，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。（記者方賓照攝）

    朱立倫拿下85164票當選國民黨主席，但得票率45.78％，創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。（記者方賓照攝）

    2021/09/25 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉結果出爐，由朱立倫以85164票（45.78％）贏過第2名張亞中的60632票（32.59％），雖然大勝張亞中2萬多票，但朱立倫得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。對此，作家、政治學者汪浩不解直呼，不是史上最激烈的主席選舉，怎麼投票率這麼低？

    根據國民黨統計，此次黨主席選舉共有187998張選票，有效票18萬6018張，無效票1980張；各候選人得票數及得票率部分，江啟臣獲得3萬5090票、得票率18.86％，卓伯源5133票、得票率2.76，張亞中6萬632票、得票率32.59％，朱立倫8萬5164票、得票率45.78％。

    雖然朱立倫大勝張亞中2萬多票，成為國民黨新共主，但他的得票率也創下歷來黨主席選舉當選人得票率新低紀錄。對此，汪浩在臉書表示，這次國民黨主席選舉投票率相當低，僅有50.71％，朱立倫的得票率也不到5成，甚至朱立倫加上張亞中的得票數（14萬5796），和2017年當選主席的吳敦義得票數（14萬4408）相去不遠。

    汪浩不解直呼，這場不是號稱史上最激烈的主席選舉嗎？「沒人出來投票是怎樣？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    冷處理？ 藍營黨魁產生快3小時 仍未接獲中共賀電
    2021/09/25 21:26

    冷處理？ 藍營黨魁產生快3小時 仍未接獲中共賀電
    連任黨魁失敗 江啟臣感言：期許朱立倫承先啟後
    2021/09/25 21:07

    連任黨魁失敗 江啟臣感言：期許朱立倫承先啟後

    平實營區重劃建設優 房價坐4望5
    黨主席選舉落幕 張亞中壓軸出場：遺憾黃花崗革命失敗
    2021/09/25 20:43

    黨主席選舉落幕 張亞中壓軸出場：遺憾黃花崗革命失敗
    大勝張亞中2萬多票！朱立倫85164票勝出 卻創得票率新低
    2021/09/25 20:41

    大勝張亞中2萬多票！朱立倫85164票勝出 卻創得票率新低
    祝賀朱立倫當選 民眾黨：扮演好「最大在野黨」、別做無謂杯葛
    2021/09/25 20:15

    祝賀朱立倫當選 民眾黨：扮演好「最大在野黨」、別做無謂杯葛
    角逐黨主席落敗！ 張亞中支持者崩潰嗆：恭喜國民黨滅黨成功
    2021/09/25 20:10

    角逐黨主席落敗！ 張亞中支持者崩潰嗆：恭喜國民黨滅黨成功
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播