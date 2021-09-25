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    北市數位轉型噴上億成效差卻又加碼 苗博雅質疑「燒錢放煙火？」

    苗博雅針對柯市府斥上億經費推數位轉型政策提出質疑。（資料照）

    苗博雅針對柯市府斥上億經費推數位轉型政策提出質疑。（資料照）

    2021/09/25 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府去年以「推動數位轉型」為由斥資1.69億推出「三倍券綁定敬老悠遊卡，加碼1000元」活動，台北市議員苗博雅表示，回饋用畢後，多數長者就停止使用敬老卡消費，用戶流失幅度高，認為政策並沒有讓目標群眾養成數位支付使用習慣，北市今年卻又要再砸4.59億推數位轉型政策，令人質疑，這究竟「是數位支付的推進燃料，還是錢燒完就沒有的煙火政策？」

    苗博雅表示，北市府對1.69億加碼成果感到滿意，台北市長柯文哲更將「台北市老人綁定悠遊卡，比例高於全國其他縣市」當成自豪政績宣傳，但「市民的1.69億，只換來一時燦爛的煙火」。在當時加碼回饋的刺激下，敬老卡消費人數激增，2020年8月衝到單月15萬人，但回饋用畢後，「大多數的長者就停止使用敬老卡消費」，人數逐月遞減，時至今年4月只剩4萬7千人。

    「因為加碼活動而增加的持續用戶，僅約2萬6千人」，1.69億加碼活動後新增的用戶「至今已有超過63%流失，並沒有真正養成數位支付習慣」。苗博雅表示，「從鼓勵數位支付廣告行銷的觀點，市民花1.69億幫悠遊卡打廣告，僅為悠遊卡增加2萬6千名用戶，每位忠實用戶的轉換成本竟超過6千元」，她認為，柯市府這項政策並未思考如何建構目標群眾（即65歲以上長者）日常使用數位支付的誘因。

    對於多數長者而言，悠遊卡用途相當有限，沒有特殊優勢或便利性，自然難養成習慣，「數位轉型」當然也就「轉不過來」，因此發生「優惠用光，用戶跑光」的結果，是意料中事；但北市府今年又要追加4.59億推「普發1500，每張敬老卡加值1500元」的活動，名目同樣是「推動數位轉型」，這讓苗博雅質疑，「4.59億的血汗錢，是數位支付的推進燃料，還是錢燒完就沒有的煙火政策？」

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