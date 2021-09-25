為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨主席今投票 黨內忐忑「習近平是否發賀電」

    國民黨今天舉行黨主席選舉投票。（資料照，本報合成）

    國民黨今天舉行黨主席選舉投票。（資料照，本報合成）

    2021/09/25 07:59

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天舉行黨主席選舉投票，黨內除了期待新黨魁的產生，還有一件事情讓中央黨部懸在心上，跼促忐忑，就是今晚宣布黨魁當選人名單後，是否能如願等到中共總書記習近平拍來賀電，其結果也將被視為國共關係的溫度計。

    國民黨自從2013年馬英九連任黨主席，到2017年吳敦義當選黨主席，歷任主席都有收到中共領導人的賀電，但去年3月7日現任主席江啟臣贏得補選，當晚間7點15分國民黨正式宣布結果後，遲遲沒有等到中共賀電，國民黨大陸事務部相關人員急如熱鍋上的螞蟻，嘗試向北京方面探詢，最後確定中共中央無意拍發賀電，並得到國台辦發言人名義發出的一紙新聞稿，提醒要珍惜並維護國、共兩黨堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎。

    黨內人士表示，如果今晚北京方面還是以不搭腔、不理睬的方式冷處理，未來要修補國共關係，恐怕得費很大的力氣。

    去年國民黨主席補選過程中，江啟臣多次抨擊「九二共識」過時、欠缺彈性，主張檢討兩岸路線論述，因此被北京方面質疑是「隱性台獨」，「留校察看」。

    這次國民黨主席選舉，除了候選人張亞中質疑「九二共識」只能處理事務性問題，不能解決政治問題，其他3名候選人都主張力守「九二共識」路線，為了爭取與中共恢復對話溝通平台，江啟臣公開宣示，若當選將指派領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流，並參加「海峽論壇」，朱立倫同樣主張恢復兩岸交流管道及平台，並且要在對岸設立服務處。

    不過，今年7月1日中共建黨百週年紀念日，包括連戰、洪秀柱等前黨主席都拍賀電到對岸，國民黨中央面對中常委提議拍發賀電時，卻以沒有前例加以拒絕，是否牽連中共方面應對今晚黨魁選舉結果的態度，有待後續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨主席選舉》江啟臣：對同志喊棄保 還是同志嗎
    2021/09/25 05:30

    國民黨主席選舉》江啟臣：對同志喊棄保 還是同志嗎
    指黨外勢力介入黨主席選舉 江啟臣：害怕國民黨團結
    2021/09/24 19:34

    指黨外勢力介入黨主席選舉 江啟臣：害怕國民黨團結

    讓年輕人認識期貨 期交所前進校園
    反制操弄棄保亡黨感 江啟臣喊話：用未來願景代替恐懼
    2021/09/24 17:50

    反制操弄棄保亡黨感 江啟臣喊話：用未來願景代替恐懼
    直指朱立倫讓立委很尷尬 江啟臣：不要奧步盡出秀下限
    2021/09/24 12:01

    直指朱立倫讓立委很尷尬 江啟臣：不要奧步盡出秀下限
    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝
    2021/09/23 14:13

    國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝
    催票踩場江啟臣 29藍委表態挺朱立倫
    2021/09/23 12:42

    催票踩場江啟臣 29藍委表態挺朱立倫
    國民黨主席選戰 劉仕傑：4人都無法回答這致命問題
    2021/09/18 20:59

    國民黨主席選戰 劉仕傑：4人都無法回答這致命問題
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播