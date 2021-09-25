國民黨主席今投票 黨內忐忑「習近平是否發賀電」

國民黨今天舉行黨主席選舉投票。（資料照，本報合成）

2021/09/25 07:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天舉行黨主席選舉投票，黨內除了期待新黨魁的產生，還有一件事情讓中央黨部懸在心上，跼促忐忑，就是今晚宣布黨魁當選人名單後，是否能如願等到中共總書記習近平拍來賀電，其結果也將被視為國共關係的溫度計。

國民黨自從2013年馬英九連任黨主席，到2017年吳敦義當選黨主席，歷任主席都有收到中共領導人的賀電，但去年3月7日現任主席江啟臣贏得補選，當晚間7點15分國民黨正式宣布結果後，遲遲沒有等到中共賀電，國民黨大陸事務部相關人員急如熱鍋上的螞蟻，嘗試向北京方面探詢，最後確定中共中央無意拍發賀電，並得到國台辦發言人名義發出的一紙新聞稿，提醒要珍惜並維護國、共兩黨堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎。

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黨內人士表示，如果今晚北京方面還是以不搭腔、不理睬的方式冷處理，未來要修補國共關係，恐怕得費很大的力氣。

去年國民黨主席補選過程中，江啟臣多次抨擊「九二共識」過時、欠缺彈性，主張檢討兩岸路線論述，因此被北京方面質疑是「隱性台獨」，「留校察看」。

這次國民黨主席選舉，除了候選人張亞中質疑「九二共識」只能處理事務性問題，不能解決政治問題，其他3名候選人都主張力守「九二共識」路線，為了爭取與中共恢復對話溝通平台，江啟臣公開宣示，若當選將指派領袖級特使代表國民黨全面推動兩岸交流，並參加「海峽論壇」，朱立倫同樣主張恢復兩岸交流管道及平台，並且要在對岸設立服務處。

不過，今年7月1日中共建黨百週年紀念日，包括連戰、洪秀柱等前黨主席都拍賀電到對岸，國民黨中央面對中常委提議拍發賀電時，卻以沒有前例加以拒絕，是否牽連中共方面應對今晚黨魁選舉結果的態度，有待後續觀察。

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