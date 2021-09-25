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    首頁　>　政治

    當年馬英九欲拿服貿換入TPP 溫朗東：現在證明台灣不用討好中國

    前總統馬英九（見圖）以台灣簽訂服貿後，中國才有可能讓台灣加入國際組織，作為他推動服貿的「說帖」。（資料照）

    前總統馬英九（見圖）以台灣簽訂服貿後，中國才有可能讓台灣加入國際組織，作為他推動服貿的「說帖」。（資料照）

    2021/09/25 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣正式宣布申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）引起各國關注，日本及澳洲政府更表態支持台灣加入。政治評論家溫朗東指出，前總統馬英九當年曾以台灣簽訂《兩岸服貿協議》（以下簡稱服貿）討中國開心，台灣才有可能加入國際組織，當作其推動服貿的「說帖」，但如今證明，不需要討好中國，台灣也能走出自己的路。

    溫朗東24日在臉書上貼文表示，馬英九曾於2014年表示「《兩岸服貿協議》關係到台灣能否加入跨太平洋戰略經濟夥伴協議TPP。（CPTPP的前身）」當時318學運才退場5天，馬英九仍不死心想要推動服貿。

    溫朗東指出，馬英九執政時期的論調是「台灣要走出去，要走到世界市場，必須先處理兩岸關係，才能加入TPP」。

    溫朗東解釋，其言下之意是，跟中國簽訂服貿的好處並不是服貿本身，而是要讓中國開心，「中國一開心，就不會阻擾我們加入國際經貿組織。」這也成為馬英九推動服貿的「說帖」。

    溫朗東表示，如今台灣執政團隊證明，「不需要討好中國，台灣也能走出自己路。」現今日本與澳洲陸續支持台灣加入CPTPP，台灣加入只差最後一哩路；溫朗東也在文末痛批，「國民黨『先親中，後國際』的謊言已經徹底被戳破」。

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