為高鐵設站鬧分裂 宜蘭民進黨連署分溪南、溪北兩派

針對高鐵延伸宜蘭的設站問題，民進黨內部發起溪南派連署，暗示爭取設站宜蘭科學園區附近的縣政中心，盼交通部考量。（記者林敬倫攝）

2021/09/24 19:43

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭設站議題鬧得沸沸揚揚，交通部預計明天到宜蘭召開說明會。不過，宜蘭縣民進黨卻鬧分裂，分為溪北派與溪南派，據了解，陳文昌、呂惠卿等溪南議員發起一份連署，雖未言明要求在哪設站，但呼籲高鐵站址要符合宜蘭所有縣民的需求，聯外道路要暢通，看似暗示支持設站縣政中心，與同黨宜蘭市長江聰淵的宜蘭站連署打對台。

陳文昌說，連署是為了溪南鄉親發起，主要希望高鐵設站宜蘭，有4個要件，包含設站要滿足所有鄉鎮鄉親的需求、周邊要有足夠能量的服務道路，才不至於導致塞車、評估宜蘭未來的發展需求與角色與不損害鄉親權益的用地徵收。

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他說，連署並未強制要設站在哪一站，卻是鄉親意願的表達，只要符合宜蘭縣民的利益，每個人都有針對議題發表意見的權利。

呂惠卿除了參與溪南派連署，但江聰淵的溪北派連署她也有簽名，她說，身為溪南的議員，收到很多民陳情，希望未來搭乘高鐵交通是便利的，所以，她認為設站能偏溪南一點也不錯，希望中央能審慎考慮這一點。

面對黨內不同聲音，江聰淵說，高鐵設站是宜蘭人的事，不是民進黨的事，每個人都有表達設站立場的權利，他都會予以尊重，但仍會堅持能設宜蘭站，因為具有接駁方便、有廣大公有地，且能減少徵收爭議等優勢。

江聰淵說，明天交通部的說明會就是最好的平台，不論是要設站四城、宜蘭還是縣政中心，歡迎所有人都把自己的意見充分表達。

針對高鐵延伸宜蘭的設站問題，民進黨內部發起溪南派連署。（讀者提供）

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