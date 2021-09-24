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    自創「預防性預算」挨批 柯文哲又酸：可以改叫前瞻性預算

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    台北市長柯文哲出席防疫記者會。（北市府提供）

    2021/09/24 17:56

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市至政府編列28億預算打算購買第3劑疫苗，台北市長柯文哲將買疫苗的預算稱為「預防性預算」，挨批自創發明，也有議員質疑是用空白授權支票要討預算，只是想炒議題，質疑最後根本買不到疫苗；台北市長柯文哲被媒體問「預防性預算」挨批，他卻酸：「可以改成叫前瞻性預算，看這樣大家會不會比較喜歡。」

    柯文哲在防疫記者會上表示，今天若中央政府疫苗買得足夠，大家打疫苗都沒問題，根本不會有這件事，這件事也是請醫界專門人員組委員會，討論要不要準備，並依照專家意見決定。

    柯文哲指出，最後拍板還是先準備，因為要對抗變種病毒，還是要做個準備，「若大家對預防性預算這名詞不愉快的話，我也可以改成前瞻性預算，看這樣是不是大家就比較喜歡了」。

    蔡炳坤說明，經專家會議討論，北市府編列28億預算，預計明年度為市民接種第三劑疫苗，預算已送到市議會審議，為讓計畫執行，北市府將成立採購工作小組持續辦理。

    蔡炳坤指出，小組任務包含持續了解全球疫苗供應市場、接種情況、因應變種病毒相關資訊持續掌握，持續與合格藥商、代理商討論疫苗採購相關前置準備，與中央研商有關疫苗採購之流程、接種規劃。

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