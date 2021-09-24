竹縣議會座談會反竹竹合併 林智堅：主流民意就是大新竹升格

新竹市長林智堅指出，目前主流民意就是要新竹縣市合併升格為第7都，相關民調也反映出近6成民意支持。（記者洪美秀攝）

2021/09/24 17:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣議會今召開座談會宣稱反對竹竹合併，但支持竹竹苗合併。新竹市長林智堅指出，目前主流民意就是要新竹升格為第7都，升格直轄市讓大新竹更好，是竹科企業和多數縣民與市民的期待，相關民調也反映出近6成民意支持。

林智堅說，他也當過民意代表，知道竹竹合併升格會導致議員席次減少，且3級機關像是鄉鎮市長及鄉鎮市代表會將消失，他可以理解基層民代對前途的憂心，但身為基層民代最重要是順應民意，目前主流民意就是要新竹縣市合併升格為第7都。

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林智堅強調，從大台中、大台南和大高雄的例子可看出，都是在縣市合併升格為直轄市後，城市建設大發展，他也期待首長和民代一同支持推動大新竹升格，讓建設升級、讓台灣更有競爭力。

民進黨新竹市黨部主委陳建名也提到，經過民調驗證，新竹升格已獲近6成新竹民眾支持且高度期待，呼籲所有民代正視，放下自身利益考量，自己的飯碗，派系的山頭，都不會比提升民眾生活品質及維繫竹科在半導體供應鏈重組過程中國際競爭優勢來得重要。

陳建名說，此次新竹縣議會所辦的座談會中，會中民代提到城鄉差距將因此擴大，其實恰恰相反，升格可以「把餅做大」，甚至有人提到為了選舉，服務會更落實，舉例若有颱風夜裡淹水，區長睡醒才會出現。但陳建名說，歡迎竹縣的民代來看看新竹市各區公所區長、主管及同仁的表現，因為每1個現場幾乎都是這些人第1時間到場。各區域如何適性發展，關鍵在於施政者方向與執行力。

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