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    台灣申請加入CPTPP「水到渠成」？ 柯文哲酸：沒這麼簡單

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府YouTube頻道）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝台北市政府YouTube頻道）

    2021/09/24 17:14

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕我國正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），行政院政委鄧振中說，我方是以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請。台北市長柯文哲今天下午主持防疫記者會被問到此事，大酸加入沒這麼簡單，農業、服務業及外資管制要怎麼做先講好。

    福島食品態度：理性、務實、科學

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體詢問，台灣申請加入CPTPP，未來將與日方磋商福島五縣食品，蔡英文總統表示此刻就是「水到渠成」。柯文哲說，福島地區食品這件事他從頭到尾態度一致，理性、務實、科學的態度，美國歐盟怎麼做，跟世界接軌。

    他說，有2個原則，第一檢驗標準要符合國際標準，第二明白標示，有人說我就是不要吃、可以標示清楚。他重申，福島地區食品態度一樣，就是理性、務實、科學的態度。

    柯文哲說，至於蔡政府要用什麼方式參加CPTPP，這是很嚴肅題目，行政院最近說帖指參加CPTPP，GDP可以增加0.52％，但事實真相是凡事有利有弊，要參加國際組織他都贊成，尤其台灣海島國家，要跟世界接軌、融入世界。

    「海嘯來了」 國內要做好準備

    不過，柯文哲說，一旦加入，農產品可以自由進來，農民保護在哪裡？服務業保護在哪裡？進來外資如何管制？現在對中資管成這樣子，一旦進入CPTPP都是問題，不是蔡英文總統說的水到渠成，他要講的是「海嘯來了」，加入沒這麼簡單，國內要準備，農業、服務業衝擊及外資管制要怎麼做，先講好。

    媒體再問，CPTPP可能過不了會員國共識決，導致無法加入，變成進口來豬翻版？柯文哲說，參加國際組織、融入地球村的大方向他都支持，長遠地看還是對的，透過貿易，經濟效益會提高，但凡事有利有弊，若農產品自由進口，以後美豬美牛全都可以自由進口，國內農業撐不撐得住。

    柯文哲還說，當年ECFA服貿鬧那麼大才有太陽花學運，這個現在加入CPTPP，條件有沒有一樣，服務貿易的問題是還是不是，還有剛才講，防中資防成這樣 要怎麼規範，沒有想像這麼簡單，所以政治還是要理性務實科學，不是喊口號，是要準備的。

    媒體也問至，行政院說，我方是以台澎金馬個別關稅領域申請加入，國民黨批藍營執政也是用類似名稱，當時遭民進黨批評矮化台灣。柯文哲嘲諷說，這就雙標黨的活生生例子啊！

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