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    民進黨澎湖縣黨部26週年 公布青年組成軍、新黨部旗

    民進黨澎湖縣黨部26歲了！現任主委盧長在〈左〉與第一號黨員吳南宏。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部26歲了！現任主委盧長在〈左〉與第一號黨員吳南宏。（記者劉禹慶攝）

    2021/09/24 13:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民主進步黨澎湖縣黨部青年組成軍，選在黨部成立26週年正式宣布，象徵世代交替、薪火相傳的民主精神；同時專屬澎湖縣黨部的新黨旗，也公開亮相，不同於民進黨旗，以台灣為主體，澎湖縣部新黨旗納入澎湖群島地圖。

    走過4分之1世紀，民進黨澎湖縣黨部創造多項輝煌歷史，已有多位黨員經過民選擔任公職，包括立委楊曜、前縣長高植澎、陳光復、現任議員呂黃春金、陳慧玲、蔡清續等人，黨員人數也由2位數，成長至3位數，適逢9月24日黨部成立26週年慶，老中青黨員齊聚一堂，歡度26歲生日快樂。

    慶祝活動由「薪火相傳儀式」揭開序幕，主委盧長在公佈澎湖縣「黨部旗」並授予縣黨部第一號黨員、黨部榮譽顧問吳南宏，再由吳南宏授旗給青年組陳韻如組長，象徵縣黨部世代傳承。評召黃健忠、縣議員呂黃春金、執行委員顏家康、吳順福、評議委員盧宏岩、謝彥舜、莊秣菥、縣黨代表呂建樂、李景萬、阮氏鳳、澎南主任廖明輝一同出席，共同見證澎湖民主歷史性一刻。

    盧長在說明新「黨部旗」，納入澎湖群島地圖，宣告民進黨在台澎金馬群島家園的「圓滿」，並特製黨部旗相關紀念品，與在場黨員共同見證意義非凡的時刻。執行長冼義哲公佈老黨員回娘家系列活動內容，包括「民主巡迴列車：客廳會、表揚模範資深黨員、分區授旗活動、拍攝紀錄片、線上回顧展、民主新芽培訓」等活動，正式宣告起跑。

    民進黨澎湖縣黨新黨旗出爐，加入澎湖地圖更具地域特性。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨新黨旗出爐，加入澎湖地圖更具地域特性。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部成立青年軍，慶祝26歲生日。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部成立青年軍，慶祝26歲生日。（記者劉禹慶攝）

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