「塔綠班」惹議 民眾黨嘉義市黨部被抗議嗆「高虹安下台」

黃茂傳今到台灣民眾黨嘉義市黨部抗議。（記者王善嬿攝）

2021/09/24 11:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕台灣民眾黨立委高虹安唱「塔綠班」之歌，不只遭網友砲轟，嘉義市愛台人士黃茂傳，今上午到民眾黨嘉義市黨部抗議，認為民眾黨應為高的言論道歉，並嗆聲「高虹安下台」負責。

黃茂傳説，阿富汗塔利班的作為是格殺勿論，高虹安為人民的代議士，竟唱「綠畜塔綠班」等詞，罵支持本土的台灣人是畜生，那民眾也能反罵高虹安、黨主席柯文哲回去嗎？

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黃茂傳説，他到黨部除抗議，也是讓民眾黨年輕人了解過去歷史、柯文哲為政客的一面等，希望他們早日覺醒。

民眾黨嘉義市主委吳亭蓁回應，台灣民主成熟，對於不同想法立場的民眾的意見，他們收到了，只要不傷害他人都尊重。

吳表示，塔綠班是網友所稱，高委員當時是對時事以揶揄方式進行評論，以前柯主席、國民黨前黨主席馬英九也都常被貼標籤、揶揄，主要是希望執政黨應該反省，做了哪些事情使這個詞引發網友共鳴，不是批評某政黨或人物做了哪些評論，否則只讓人質疑，難道只准州官放火、不准百姓點燈？

她説，大家都是認同台灣的人，希望政治氛圍不要一直惡性貼標籤，而可以更包容、多元。

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