選前最後一天 張亞中參加支持者舉辦造勢活動

國民黨主席選舉將舉行，候選人張亞中24日出席支持者舉辦活動催票，並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2021/09/24 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉明日將投票，在選前最後一天，黨主席候選人張亞中今天上午應邀參加在台北國父紀念館前由支持者舉辦的造勢活動，面對媒體要求評估選情，張亞中只說，他抱持「戒慎恐懼、臨淵履薄」的心態，並強調自己沒有公關公司，也沒有做大數據調查，只能從實際接觸群眾及網友的反應感受，覺得大家都很熱情支持他，但最後會拿多少票，要等明天開票結果才知道。

張亞中競選辦公室主任何啟聖指出，今日這場活動完全是由張亞中的支持群眾，自發性集結，而非張亞中競選辦公室所主辦，張亞中只是應邀與大家見面，類似見面會，但他也不否認，可以算是支持者幫張亞中所辦的一場選前造勢。

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面對主要競爭對手朱立倫連日來緊咬「紅統」，昨日更進一步指稱兩岸和平備忘錄內容就是「被統」，張亞中今日發出聲明，反控朱立倫2019年表態參選總統時，完全附和其岳父、21世紀基金會董事長高育仁所提與對岸簽訂和平協議的訴求，朱立倫的兩岸政策主張曾經和他這次競選的主張如此相似，而且這個主張其實早就已經寫入國民黨歷年的政綱之中，朱立倫乃至許多黨內人士卻攻擊他的兩岸主張，甚至給他扣上「紅統」的帽子，背後動機與原因令人費解。

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