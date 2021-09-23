怎麼看高虹安風波？馮光遠貼「巨蟒吐小鹿」影片妙答

民眾黨立委高虹安（左）唱「塔綠班之歌」引發爭議。（資料照）

2021/09/23 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安唱「塔綠班之歌」引發爭議，作家馮光遠在臉書PO出一段「蟒蛇吐出小鹿」的影片問：「這個叫高虹安的，像不像這條蟒蛇？」他說，高虹安的處境就像蟒蛇一樣，以為可以賺到聲量，但她屬的中產階級，選民卻全面反撲要她道歉，讓她只好像蛇一樣一口一口將胃裡的食物吐出。

馮光遠昨天在臉書PO文說，有同仁詢問他對高虹安風波有何看法，他的回答是，「以我對她前後兩個老闆的評價，怎麼可能對這種人有任何正面的評價」。聊著聊著，他突然看到一段大蟒蛇將已經吃下肚的小鹿吐出來的影片，看完後他問同仁：「這個叫高虹安的，像不像這條蟒蛇？我的意思是，蟒蛇以為可以飽餐一頓，想不到，最後還是被迫吐了出來」。

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馮光遠說：「高虹安的處境不也一樣嗎？以為藉著一條有爭議的兒歌，可以賺到聲量，可是，她基本上所屬的中產階級，其選民卻全面反撲，要她道歉，於是她只好像蟒蛇一樣，一口一口地將胃裡食物反向推出」。

最後，馮光遠說：「其實關於塔利班、高虹安、邏輯、愚蠢、格調，以及，為什麼一個人只要跟成衣商這種東西沆瀣一氣、同流合汙，保證最後身敗名裂」。

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