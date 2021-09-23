不知道李戡是誰？他發3500字長文曝張亞中「抄襲證據」

李勘（左）日前說要「公布張亞中（右）專書抄襲、還抄錯行的證據」，今天貼出3500字長文，列舉他認為抄襲的段落。（資料照，本報合成）

2021/09/23 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕李戡質疑國民黨主席參選人張亞中政治立場前後不一，張亞中回應「不知道李戡是誰」，李勘日前表示將「公布張亞中專書抄襲、還抄錯行的證據」，他今（23日）貼出3500字長文，列舉他認為抄襲的段落。

李戡臉書全文：

《張亞中，你抄錯行了！》

張亞中1998年出版《兩岸主權論》（台北：生智文化，1998）一書，不止一次抄襲楊永明1996年發表在《政治科學論叢》第七期的論文<民主主權：政治理論中主權概念之演變與主權理論新取向>。關於證明抄襲的方法論、抄襲者慣用的掩蓋手法和心態，我在《蔣介石日記的濫用》（被中共查禁）裡做了充分論證。現在我用這些方法，來還原張亞中怎麼抄襲楊永明，而且還抄錯行。

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一、《兩岸主權論》第9到10頁，張亞中寫道：

國際法百科全書亦將主權定義為「一個國家獨立於其他國家之外，且於法律上不受其他國家的影響，以及國家對其領土和人民的政府權力享有最高性，與排他性的管轄權」。【注釋是「Helmut Steinberger, “Sovereignty”, in Encyclopedia of Public International Law, Installment 10., （Amsterdam: North-Holland Publishing and Company, 1987）, pp.397-418, at pp.403-404.」】

這段引文，和楊永明<民主主權>頁144的段落幾乎一模一樣：

國際法百科全書定義主權為「一個國家獨立於其他國家之外，且於法律上不受其他國家的滲透影響，以及國家對其領土和人民的政府權力的至高性和排他性的管轄權」【注釋是「Helmut Steinberger, “Sovereignty,” in Encyclopedia of International Law, op.cit., p.404.」】

楊永明和張亞中都引用了Encyclopedia of Public International Law的內容，不過楊永明漏寫了書名中的Public一字，我們翻開這本書第404頁，可找到楊永明引文對應的原文：

State sovereignty now meant a State's general independence from and legal impermeability in relation to foreign powers, and the State's exclusive jurisdiction and supremacy of governmental powers over the State's territory and inhabitants.

這段話明明出現在百科全書第404頁，而非第403-404頁，為什麼張亞中會寫成「pp.397-418, at pp.403-404.」？

二、這個「兩段式頁數」的寫法，正好出現在楊永明論文頁143-144：

為方便區分起見，學者稱描述國家內部的主權概念為「內部主權」（或「國內主權」），而在國際法上的應用則被稱為「外部主權」（或「國家主權」）。【注釋是「See Helmut Steinberger, “Sovereignty,” in Encyclopedia of International Law, Rudolf L. Bindscdhedler et al eds. （Amsterdam: North-Holland Publishing and Company, 1987）, pp.397-418, at pp.403-404.」】

我們翻開百科全書，果然分別在第403和404頁看到「external sovereignty」（外部主權）和「internal sovereignty」（內部主權）的用法，說明楊永明的注釋沒問題。奇怪的是，楊永明這段引文，也出現在張亞中《兩岸主權論》第10頁：

有些學者區別主權的概念為「內部主權」與「外部主權」，前者指的是描述國家內部的主權；後者指的是國家主權在國際法的運用。【注釋是「Helmut Steinberger, “Sovereignty”, in Encyclopedia of Public International Law, op.cit., p.404.」】

由此可見，張亞中抄錯行了！張亞中根本沒看過Encyclopedia of Public International Law這本書，他這兩個出處，都是直接抄襲楊永明。名詞解釋那段，張亞中為了掩飾抄襲痕跡，故意在楊永明翻譯的引文裡改動數字，例如他省略了「滲透」兩字，殊不知這樣一省略，嚴重扭曲原意。換句話說，如果張亞中親自翻過百科全書，根本沒道理漏掉這個字。張亞中改動完楊永明翻譯的引文後，以為大功告成，在抄注釋的時候，卻不小心抄錯行——他該抄的是頁404，卻抄成了楊永明的另一個注釋頁397-418和頁403-404。另外，「內部主權」和「外部主權」那段，張亞中本來該抄頁397-418和頁403-404，卻抄成頁404。

三、除此之外，張亞中《兩岸主權論》頁8的引文「國家在其範圍內有宣稱不受其他限制和控制的自由，則必須同樣承認其他國家在其範圍內也有相同的自由。」【注釋是「F. H. Hinsley, Sovereignty （New York: Basic Books, Inc., 1966）, p.158.」】這段話和楊永明<民主主權>頁144「國家在其範圍內有宣稱不受其他限制和控制的自由，則必須同樣承認其他國家在其範圍內也具有相同的自由」只有一字之差，在張亞中自稱看過原文的情況下，他的中文翻譯和楊永明翻譯的幾乎一模一樣，只是將「具有」換成「有」，顯然構成抄襲。

四、同樣道理，張亞中《兩岸主權論》頁20的段落「國際法學界也開始強調民主制度是一項逐漸成形的國際規範，「民主統治」被強調為國家與政府合法性的構成要件之一。」【注釋是「Thomas Frank, “The Emerging Right to Democratic Governance”, American Journal of International Law, Vol.86, No.1 （Jan. 1992）, pp.46-91.」】這段話，張亞中抄自楊永明<民主主權>頁147的段落「國際法學界也開始強調民主制度是一項逐漸成形的國際規範，民主統治（democratic governance）被強調為國家及政府合法性的構成要件之一。」【注釋是「Thomas Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance,” American Journal of International Law, Vol.86, No.1 （Jan. 1992）, pp.46-91.」】張亞中除了把「及」換成「與」，其他地方一字不漏照抄楊永明。

五、同樣道理，張亞中《兩岸主權論》頁20-21的段落「更有學者指出政治參與權已經成為一項普遍性原則，應該受到國際法的保障。」【注釋是「Gregory H. Fox, “The Right to Political Participation in International Law”, Yale Journal of International Law, Vol. 17（1992）, pp.539-607.」】這段話，張亞中抄自楊永明<民主主權>頁147「福斯（Gregory Fox）更指出政治參與權（political participation）已經成為一項普遍性權利，而應該受到國際法的保障。」【注釋是Gregory H. Fox, “The Right to Political Participation in International Law,” Yale Journal of International Law, Vol. 17（1992）, pp.539-607.」】張亞中除了把「權利」改成「原則」，其他地方幾乎照抄楊永明。

凡是引用的文獻不是自己親手翻閱、而是從別人文章看到的，一定要加上「轉引」兩字，否則就是抄襲。這五個案例中，張亞中在注釋裡除了交代文獻來源，後面全都該加上「轉引自楊永明，<民主主權：政治理論中主權概念之演變與主權理論新取向>，頁XX」，但他都沒有。張亞中讀了兩個博士，必定了解學術規範，卻仍故意為之，有何資格動輒以「張老師」姿態教育別人？光是在《兩岸主權論》的其中一章，張亞中就有五個注釋抄自楊永明。有了這項紀錄，我很好奇張亞中在《歐洲統合：政府間主義與超國家主義的互動》（台北：揚智文化，1998）書裡引用的大量英文文獻，以及在《德國問題：國際法與憲法的爭議》（台北：揚智文化，1999）書裡使用的大量艱澀冷僻的德文文獻，其中有多少處可能有類似這樣的行為？

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