台灣申請加入CPTPP 藍委曾銘宗：成功機率不會超過10％

國民黨立委曾銘宗說，他認為台灣成功加入CPTPP機率不會高過10％。（資料照）

2021/09/23 17:17

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委曾銘宗今天質詢，台灣成功加入CPTPP有沒有超過10％？國發會主委龔明鑫說，他認為有超過，我們已經準備好了，大部分主要國家反應正向。不過，曾銘宗接著說，但是他認為機率不會高過10％。

行政院昨天說，我國已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，國民黨立委曾銘宗今天質詢時說，昨天政府申請加入CPTPP，為什麼不要趕在中國之前申請？是國安情報沒有掌握中國申請情勢嗎？

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行政院長蘇貞昌說，政府對於申請加入準備很久，從非正式管道和各會員國不停磋商，中國動作比較突兀，有的會員國反應也不是很好，台灣一申請，相關會員國和日本外相都說歡迎。

曾銘宗追問，成功加入的機率高不高？因為是共識決，必須11個國家一致同意。蘇貞昌說，這是一個高標準的經濟組合，對於相關要求嚴格，台灣相當適合，相關會員國對台灣也很友善，相關法規也準備很久，希望這次可以順利。

曾銘宗再問，成功加入的機率有沒有高於10％？國發會主委龔明鑫說，他認為是超過的，就資格條件來講，我們認為已經準備好了，大部分主要國家都有做過諮商，反應也是正向的。曾銘宗接著說，他希望可以成功，但是他認為機率不會高過10％。

曾銘宗指出，CPTPP美國沒有參加，現在由日本主導，變成有求於日本，到時候會不會開放核食進口？蘇貞昌說，如果有任何食品是核食，那絕不准進口，但是食品是不是核食，不能給人家貼標籤，我們一定守護國人健康，以科學標準符合國際規範，以這樣來考量。

曾銘宗說，能不能代表政府保證絕不開放日本核食進口？蘇貞昌說，不是只有日本，全世界任何國家如果食品是核食，那絕對不能進口，但是不是核食應該用科學證據和國際標準，不能用哪裡的食品就貼標籤說是核食。

曾銘宗指出，2018年曾經公投，全國799萬人反對福島附近5縣市食品進口，政府會不會核准福島附近縣市核食進口？蘇貞昌說，有關公投結果，政府一定遵守公投法相關規定，政府對於任何食品進口一定嚴守國人健康、科學標準、國際水準。

行政院長蘇貞昌說，政府對於申請加入CPTPP準備很久，從非正式管道和各會員國不停磋商。（記者方賓照攝）

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