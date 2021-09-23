林智堅拋竹竹合併升格 賴清德：可借鏡大台南經驗 非常值得討論

副總統賴清德（前右2）23日在台北出席「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」，與新竹市長林智堅（前右3）一同進入會場。（中央社）

2021/09/23 16:33

〔記者簡惠茹／台北報導〕新竹市長林智堅近日拋出竹竹合併升格，林智堅日前向副總統賴清德請益之後，今天到台北領獎與賴清德同台，賴清德對於竹竹合併指出，大新竹合併非常值得討論，如果能得到地方肯定跟支持，對整個「大新竹」是一個很好的事情；林智堅今天受訪表示，盼新竹縣長楊文科此刻應該與他一起分進合擊，既然有共同想法，大家此刻應該要齊心協力來促成這件事。

副總統賴清德今天出席「2021國家卓越建設獎」，新竹市立動物園、新竹市關埔國小獲綜合成就獎，林智堅今天親自領獎。賴清德致詞時表示，大新竹成績可以提升大新竹發展，非常值得討論，大新竹合併也許可以由大台南合併來做借鏡，今天大台南成績如果不是因為合併沒有辦法做到，即便合併好或不好見仁見智，借此機會也要感謝當時台南市議員犧牲自己利益，讓大台南合併，大台南動能才能發揮出來，所以未來林智堅提出倡議還有很長的路要走，如果能得到地方肯定跟支持，對整個「大新竹」是一個很好的事情。

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林智堅今天受訪表示，9月6日提出大新竹倡議之後，他就馬不停蹄跟許多人請益，並請教許多人的意見，當然也包含了賴清德副總統，賴副總統是大台南市升格為直轄市的第一任市長，有相當縣市合併的經驗，那次請益過程受益良多，賴副總統特別有向他提到，縣市合併升格之後，整體城市資源變多了，建設財源也就更多了，再者，副總統認為合併升格直轄市之後，很多鄉鎮人力開銷支出，都能夠減少財源上沈重的負擔，不僅如此，合併升格之後，在整個都市計畫都必須要有上位的計畫，整個通盤考量，對於城市的發展會更好。

林智堅指出，他認為新竹縣長楊文科此刻應該與他一起分進合擊，他是新竹香山人，楊縣長是新竹峨眉人，他提出合併倡議之後，楊縣長不僅支持，更主張要修法，升格為直轄市，成為科技首都，既然有共同想法，大家此刻應該要齊心協力來促成這件事，其他的就沒有那麼重要了。

林智堅說，他在倡議之後，利用在中常會的時間，向主席、中常委、黨內同志說明，為何大新竹合併升格有急迫性、合理性和正當性，美中貿易、疫情爆發之後，全球供應鏈在重組，大新竹的竹科是我們全球半導體的重鎮，大新竹合併升格為直轄市後，就能成為竹科的後盾，本週他在中常會再次提到這件事，蔡總統過去樂見，這次是樂見其成。

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