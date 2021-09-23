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    顏寬恒控黨工威嚇婦孺 陳柏惟怒回：造謠大賽、卸世卸眾

    台灣基進立委陳柏惟。（資料照）

    台灣基進立委陳柏惟。（資料照）

    2021/09/23 16:34

    〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委顏寬恒擔任罷免台灣基進立委陳柏惟的志工，並在臉書控訴「目睹基進黨的青壯黨工對著老弱婦孺義工叫囂威嚇」，對此陳柏惟怒斥造謠，並重話表示「做過民意代表的志工真的不要卸世卸眾（丟人現眼），我看過很多演員，但你演被害者真的不像」。

    顏寬恒在臉書控訴，於宣傳罷免活動的過程中，親眼目睹台灣基進的黨工對現場的老弱婦孺義工叫囂威嚇，讓他感到非常心痛，並指稱「陳柏惟不斷讓外地來的基進黨成員騷擾、威嚇本地的鄉親志工，是忘記了自己的口號，還是害怕想起來？就請讓選民決定，讓民主對決吧」。

    對此陳柏惟回應，要求罷免團體停止指控中市府警察與行政部門不中立、製造假車禍、打人喊救人，「那是詐騙集團的行為」，他強調，自己經過罷免團體都會脫下外套避免衝突，也要求助理幹部尊重罷免團體，並提醒「記得補充水分，辛苦了」。

    陳柏惟指出，被抹黑的事情「離現實太遠」，要求罷免方「不要污衊辛勤的人民保母，也不要幻想不是事實的文章」，並向「做過民意代表的志工」喊話「真的不要卸世卸眾，我看過很多演員，但你演被害者真的不像，也不符合大家對你一路順遂人生的印象」。

    陳柏惟續指，「如果我是製片我不會認同這樣拙劣的演技，就跟你2020被選民開除一樣，不是因為我厲害，是因為台灣人民不想被你綁架，言行請自重」。

    陳柏惟強調，政治立場可以不同，但不要用謊言、抹黑來參與政治，「那是糟蹋台灣人的智慧」。

    陳柏惟最後向支持者道歉，表示因為罷免團體不正當、無理由的罷免行為，讓有心人士藉機作為政治造勢、破壞選區的安詳、影響生活的安寧，「作為回報，我會用盡所有力量守住這席，相信民眾辨善惡的智慧與明是非的雙眼，相信公道自在人心」。

    前國民黨立委顏寬恒擔任罷免台灣基進立委陳柏惟的志工，並在臉書控訴「目睹基進黨的青壯黨工對著老弱婦孺義工叫囂威嚇」。（翻攝自臉書）

    前國民黨立委顏寬恒擔任罷免台灣基進立委陳柏惟的志工，並在臉書控訴「目睹基進黨的青壯黨工對著老弱婦孺義工叫囂威嚇」。（翻攝自臉書）

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