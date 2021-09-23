日外相歡迎我申請加入CPTPP 外交部：期盼共同努力

外交部發言人歐江安。（圖取自外交部影片）

2021/09/23 15:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕根據日媒報導，日本外務大臣茂木敏充受訪回應，表示歡迎台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部發言人歐江安被媒體詢問到相關問題時表示，我國政府表達誠摯感謝，期待與日本共同努力，藉由區域經濟整合，持續深化理念相近國家的互惠互利關係與友好合作。

根據日本台灣交流協會提供的摘錄暫譯，美東時間22日在美國紐約的線上記者會上，日本外相茂木敏充被日本媒體詢問到，對於台灣申請加入CPTPP有什麼看法時，茂木表示台灣與日本彼此共同享有自由、民主、基本人權、法治等基本價值，且在經濟方面擁有很密切的關係，是極為重要的夥伴；台灣一直在為申請加入CPTPP公開地做出各種努力。日本首先表示歡迎這樣的台灣提出的申請。

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對此，外交部發言人歐江安於今日例行記者會，被媒體詢問到相關問題時表示，我國政府表達誠摯感謝，期待與日本共同努力，藉由區域經濟整合，持續深化理念相近國家的互惠互利關係與友好合作。

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP） 於2018年12月30日生效成立，目前有11個經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯，其中多為我國主要貿易夥伴。CPTPP成員國人口規模將近5億（占全球7%），總GDP超過11兆美元（占全球13.1%），貿易值占我國貿易總值超過24%，對我國參與區域經濟整合至為關鍵。

外交部表示，我國做好充足準備，按照自己的節奏與步調，於昨日正式向CPTPP文件存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持。未來我方將依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業。外交部將持續配合相關部會，運用各項資源積極爭取各成員國對我方的支持。

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