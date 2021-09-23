被民眾黨議員參選人發文牽扯 鄭孟洳回擊：是不是沒上過公民課

高雄市議員鄭孟洳。（資料照）

2021/09/23 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市議員王浩宇和高雄三民區民眾黨市議員參選人李佳玲在臉書互槓，後者發文標註3名民進黨籍現任三民區議員，被提及的高雄市議員鄭孟洳對此強調參政權是憲法賦予人民的權利，回擊李佳玲「是不是沒上過公民課」。

李佳玲今天在臉書貼出「佳玲教你說台語」梗圖抨擊王浩宇，以「聽你在浩」暗諷，直指王浩宇認為自己可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名，難道是在打臉說「一個被罷免的議員，都可以做的比現任3位民進黨議員好嗎？」

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李佳玲同時標註康裕成、何權峰以及鄭孟洳，質問當初罷掉不適任的韓國瑜，「現在又是如何評論在桃園不適任的被罷免議員來自己選區攪和呢？別雙標啊民進黨！」

被牽扯進爭執的鄭孟洳也隨後發文，回擊李佳玲「是不是沒上過公民課」，並說「民眾黨的候選人如此關心本黨事務，真是誠惶誠恐」。她強調，參政權是憲法賦予人民的權利，何須黨內或是其他政黨對手的同意，「我尊重每個人的參政權，也沒有權利阻止他人參政。原來民眾黨的選舉制度較為不同？可以獨裁的決定一個人是否能參政？」

鄭孟洳說，罷免是憲法賦予人民的權利，她有權利行使這個行為，「因此當初才在韓市長的罷免案投下同意票。2個不同的事情，佳玲姐就是愛攪和一起呢」，她也酸說，「台灣民眾黨剛收留了一個被罷免市長的親信（黃文財先生）擔任要職，果然貴黨最有智慧、最尊重民意了」。

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