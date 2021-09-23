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    台東縣府招待縣民微旅行 議員揪喊「明年要選饒慶鈴對不對？」

    台東縣府以防疫振興之名，招待老人家縣內1日遊。（記者黃明堂攝）

    台東縣府以防疫振興之名，招待老人家縣內1日遊。（記者黃明堂攝）

    2021/09/23 15:05

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府投入4200萬招待2萬縣民縣內微旅行，成功鎮三民社區關懷據點的老人家們昨天到池上鄉旅行時，縣議員林參天自稱代表縣長祝大家旅遊順利，現場主導鄉親一起喊口號，「明年選舉要選饒慶鈴對不對？」眾人答「對！」縣府今天指林參天企圖營造旅遊綁選舉的感覺。

    縣府感謝林參天關心台東振興旅遊的推動，但是對於他以引導方式，要求社區參與旅遊長者們，一起高喊口號舉動，欲將台東振興旅遊的本質誤導，並且營造旅遊綁選舉情形，縣府對於議員以誘導口號方式的行為表示不解，已嚴重曲解縣府辦理疫後振興經濟本意。

    台東縣政府重申，受疫情影響，今年很多活動僅能以停辦或變更方式執行，所撙節的活動經費因多為向中央爭取而來，「無法改以現金發放」，故轉用縣內微旅行的方式，以台東人挺台東人的方式，振興在地經濟運作，並強調縣政參訪除邀請弱勢團體、社區長者及身心障礙團體等對象，更將以「防疫有功人員」為主要邀請對象，包含醫護人員、環境清潔及消毒人員、村里鄰長等優先納入。

    縣府表示，所爭取與撙節的資源應該真正使用在台東鄉親身上，才是做「台東疫後經濟振興方案」的目的，未來縣府將持續整合資源，力挺產業對抗疫情難關，逐步推動經濟復甦，兼顧防疫及振興，漸進式活絡台東經濟，攜手邁向雙贏，一起撐台東。

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