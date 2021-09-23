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    王浩宇槓上民眾黨議員參選人 李佳玲回敬「聽你在浩」

    前桃園市議員王浩宇這回槓上三民區民眾黨市議員參選人李佳玲，李回擊「聽你在浩」四個字。（圖取自李佳玲臉書）

    前桃園市議員王浩宇這回槓上三民區民眾黨市議員參選人李佳玲，李回擊「聽你在浩」四個字。（圖取自李佳玲臉書）

    2021/09/23 14:55

    首次上稿 14:25
    更新時間 14:55（新增最後1段與看板照）

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前桃園市議員王浩宇宣布爭取民進黨高雄市三民區市議員初選後，又槓上三民區民眾黨市議員參選人李佳玲，但李佳玲也不示弱，回擊「聽你在浩」4個字。

    遭罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇，之前與時代力量三民區議員林于凱槓上，宣稱為了拉下林于凱，不排除參選三民區議員。本月10日更進一步在「我是中壢人」臉書粉專宣布，將投入三民區初選，拜託大家電話支持，豈料這回又槓上民眾黨三民區市議員參選人李佳玲。

    事件源起是李佳玲日前在臉書，談及鳳梨、釋迦、蓮霧接連遭禁止，抗中保台下農民應何去何從？王浩宇則到臉書留言，「今年蓮霧都還沒有收成，就已經可以有蟲？國民黨不敢罵中共，民眾黨也是？我的三民區對手？」

    這番話惹怒李佳玲，她今天在臉書反擊，說王浩宇如此信心滿滿，「一個遭選民唾棄的被罷免議員」，認為自己可以勝過目前民進黨在高雄市三民區的議員，獲得民進黨的提名？是在打臉說「一個被罷免的議員」，都可以做的比現任3位民進黨議員好嗎？

    李佳玲提到，否則他有什麼資格說是我在高雄市三民區的對手？難道他要加入台灣民眾黨和我競爭民眾黨的提名？還是他已經準備以無黨籍的身分，參選高雄市議員？她也貼出一張「佳玲教你說台語」梗圖，上面寫著大大的「聽你在浩」4個字，暗諷王浩宇，並列出相近詞「浩飽傷閒」，意指吃飽太閒。

    王浩宇今天則在臉書分享，他在澄清路掛出競選看板，並強調「時代力量、民眾黨跟韓粉都那麼期待，我怎麼可能會選假的呢？」

    王浩宇在高雄市澄清路掛出競選看板。（圖取自王浩宇臉書）

    王浩宇在高雄市澄清路掛出競選看板。（圖取自王浩宇臉書）

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