中台灣7藍營縣市長齊聚論壇 多人被問黨主席選誰快閃

中台灣7藍營縣市長齊聚參加中台灣區域治理平台論壇。（圖：市府提供）

2021/09/23 12:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉將在週六投票，4候選人激烈廝殺，藍營縣市長已有多人表態，台中市今舉辦「中台灣區域治理平台」論壇，從新竹縣到嘉義市7藍營百里侯難得齊聚，動向備受矚目，除日前已表態的雲林縣長張麗善及南投縣長林明溱再度重申支持朱立倫外，新竹縣長楊文科僅說「心中有一把尺」，其餘包括「新藍營一姊」盧秀燕等人則快閃，未多作表示。

國民黨主席選舉愈見白熱化，不少人近來接連表態，其中藍營百里候支持動態備受矚目，包括雲林縣、台東縣、南投縣、連江縣及花蓮縣等縣市長日前各以直接或間接方式表態挺朱立倫。

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台中市政府今舉辦中台灣區域治理論壇，在盧秀燕號召下，包括彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等7縣市首長全員到齊，但開幕儀式會後7人亮相，僅由盧秀燕代表強調平台致力讓中台灣7縣市透過合作共好，其餘未多表示意見；包括盧秀燕、王惠美及黃敏惠快閃，徐耀昌也緊跟在後。

張麗善則再度強調，參選4人在國民黨面臨危機及窘境下，還願挺身承擔，均十分佩服；但她認為，黨主席須由專業、專才、專人來做，「不要一人扮演兩個職務」，將無法專心，江啟臣本身是立委，因此才希望從另外3人中選人專職做主席，她認為3人中以行政經驗、歷練最豐富者均首選朱立倫，他也眾望所歸、大家都對他非常期待；張麗善說，她尊重中台灣各首長，她只是勇於表達支持朱立倫的決心。

林明溱說，他個人支持朱立倫的行政經驗等各方面比較成熟，尤其未來處理兩岸關係可以比較圓融。

楊文科則說，國民黨主席選舉是國民黨的「家內事」，肯定4名參選人都很優秀，大家「心中都有一把尺」，一定能選出能帶領國民黨打開活路、重返執政的最優秀主席；他再說，4人的理念都不錯，重要的是當選者未來要能把其他人的理念加進來做參考。

楊文科另對竹市長林智堅再表達肯定，他說，林智堅是很好的人才，若來不及等到大新竹合併，未來他應也有機會入閣為國家做更多的事；至於合併是重大公共議題，一定要從長計議，台灣應就國土規畫及財政、行政劃分檢討，這樣對台灣未來地方自治發展才有正面的影響。

中台灣7藍營縣市長齊聚論壇開幕後，多人快閃未回應黨主席選舉。（記者蘇孟娟攝）

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