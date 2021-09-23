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    政院通過地籍清理條例修正草案 標售次數增加至3次

    行政院院會今通過「地籍清理條例部分條文修正草案」，將送請立法院審議。圖為行政院外觀。（資料照）

    行政院院會今通過「地籍清理條例部分條文修正草案」，將送請立法院審議。圖為行政院外觀。（資料照）

    2021/09/23 11:51

    〔記者吳書緯／台北報導〕行政院院會今通過「地籍清理條例部分條文修正草案」，將送請立法院審議；內政部表示，本次修法主要為配合清理實務作業需要，修正重點包括增加代為標售次數，土地權利人得申請發還已登記為國有的土地，並放寬神明會、寺廟土地申報清理規定，可加速清理作業，更加保障民眾權益，促進土地利用。

    內政部說明，依「地籍清理條例」規定，神明會等權屬不明土地，如逾期無人申請重新登記，將由縣市政府代為標售，未能標出者將囑託登記為國有，權利人可於法定期限內，申請按標出金額或底價領取價金。

    然而，內政部表示，考量目前規定代為標售次數最多為2次，但部分土地因有被占用或畸零等特殊情形，致減價標售後仍未能標出，所以修正增加標售次數為3次，以利土地標售與活化利用。

    內政部提到，就未能標出而囑託登記為國有的土地，因目前規定權利人僅能申請領取價金，但實務上有民眾反映，希望能發還其先人所有的土地，所以本次修法亦配合修正，改以申請發還土地為原則，以落實還地於民，並保障民眾既有權益。

    此外，內政部指出，本次修法同時鬆綁申報清理規定，例如神明會會員因繼承變動，可以直接申報更正會員清冊，免再經過半數會員同意。寺廟或宗教性質法人原有的土地申報更名，也不限制該土地是否為其使用中，可加速清理作業。

    內政部指出，自2008年開始推動地籍清理工作，已協助民眾已完成12萬餘筆土地清理，總值約719億元；內政部也提醒仍未提出申請登記的權利人，儘速向縣市政府申辦，維護自身權益。

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