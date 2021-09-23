中市府舉辦「中台灣區域治理平台」論壇 7縣市首長齊聚

台中市今舉辦「中台灣區域治理平台」論壇，市長盧秀燕力邀中台灣7縣市首長共襄盛舉。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/23 10:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今舉辦「中台灣區域治理平台」論壇，台中市長盧秀燕力邀中台灣7縣市首長共襄盛舉，今7首長共聚一堂，盧秀燕強調，縣市不能再單打獨鬥，2年前成立中台灣區域平台成效良好，以防疫為例，7縣市抗疫從不「甩鍋」、相互指責，而是互助，未來也會持續攜手合作共好，共創中台灣最大的幸福感。

台中市長盧秀燕於2019年上任後，即廣邀各縣市討論區域合作，並將中台灣區域治理平台從原先4縣市擴大至7縣市，藉此擴展中部各縣市的合作範圍及治理量能，今日舉辦「共創新時代．擘劃中台灣」2021區域治理論壇，論壇討論「空污環保、衛生醫療、經濟行銷、防疫照護、交通建設、觀光旅遊」6大議題，邀7縣市相關局處及學界分享交流。

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盧秀燕近來聲勢高漲，儼然有藍營新一姐氣勢，今日論壇成功號召彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠7縣市首長全員到齊。

盧秀燕指出，共創新時代各縣市不能再單打獨鬥，中台灣區域治理平台成立兩年來，互動成效良好，以近來重要的防疫工作為例，7縣市從不「甩鍋」、指責，而是相互互通報疫情，或互相參考相關防疫作為、共同制定防疫措施、調度醫療資源，「1縣市好、不夠好」，要7縣市共好才能創造最大幸福。

她說，今天7縣市首長親自與會，代表對中台灣合作的高度重視，就空汙環保、衛生醫療、經濟行銷、防疫照護、交通建設、觀光旅遊等面向，分享跨域合作交流經驗，這也可能是台灣防疫全國警戒降級二級以來，中部最重要最具規模的區域論壇。

盧秀燕指出，希望藉6大主題各界集思廣義，讓中台灣發展不因疫情受影響、停滯，而是深蹲躍起。

行政院振興5倍券昨日開始數位綁定，盧秀燕也不忘為台中搭配10月8日中央振興券的活動打廣告，她強調，台中將辦第3屆台中購物節，台中也準備了3.5億元推出現金加碼抽活動，台中送「現金、現金、都是現金」，盼大家都來台中消費抽現金。

她說，7縣市各有加碼優惠，請各縣市民眾到中台灣消費就對了。

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